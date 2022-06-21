Лігво російських загарбників вдалося зафіксувати з повітря.

Воїни 40 окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта ефектно знищили окупантів на півдні України.

Відео атаки опублікувало Оперативне командування "Південь".

Українські воїни вистежили лігво окупантів з повітря. Ті прикріпили на воротах букву V та облаштували окопи поблизу.

Як зазначають воїни, у цій будівлі окупанти облаштували свій командно-спостережний пункт, а поруч - склад боєкомплекту, зокрема протитанкових ракетних комплексів.

ЗСУ накрили КСП артилерійським вогнем. Будівля яскраво палала, а боєкомплект - гучно детонував.

"Громом і полум'ям", - підписали відео в ОК "Півдні".

Раніше на відео потрапила бойова робота українських захисників з 10-ї гірсько-штурмової бригади по рухомому танку російських загарбників. Російську броню знищили керованою ракетою.

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