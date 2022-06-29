Коригування вогню проходить за допомогою дрона Mavic 3.

Українські захисники випустили ряд залпів з американської САУ М777 по ворожому штабу з технікою.

Коригування вогню проходить за допомогою дрона Mavic 3.

На кадрах, знятих військовими, видно, як бійці завдають кілька точних ударів по приміщеннях з окупантами та військовою технікою.

Після перших ударів група російських військових встигла вибігти зі штабу, але українська артилерія їх наздогнала.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на окупації Лисичанська - останнього бастіону на шляху захоплення всієї Луганської області. Зараз у тих районах тривають бої.

З 25 червня окупанти просунулися на 2 км біля Лисичанського НПЗ на південь від міста, пишуть британські розвідники.

На Сіверському напрямку противник утримує в прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій та підрозділів повітряно-десантних військ.

На Бахмутському напрямку загарбники намагаються закріпитися в районі Вуглегірської ТЕС.

Російські війська продовжують ракетний терор українських міст, не рахуючись з жертвами серед цивільних. Сьогодні вранці ворог ударив по багатоповерхівці Миколаєва, а ракета, випущена в бік Одеської області, була перехоплена силами ППО.

У боях ЗСУ ліквідували вже 35 450 окупантів і знищили тисячі одиниць техніки.

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