Наші воїни використовували 155-мм гаубиці M777.

Артилеристи 81-ї бригади Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ Збройних сил України нанесли нищівне ураження та знищили батарею 2С3 "Акація" російських окупантів.

Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"На одному з напрямків ведення бойових дій, підрозділами 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ та Сухопутних військ ЗС України з використанням 155-мм гаубиць M777 знищено ворожу батарею самохідних гаубиць 2С3 "Акація", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 4 червня головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що самохідні гаубиці М109А3, надані Україні у рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже використовуються на передовій.

Залужний повідомив, що українські військові "з легкістю за один тиждень опанували М109А3". Пославшись на слова артилеристів, головнокомандувач ЗСУ назвав ключовою відмінністю цих гармат від радянських зразків "те, що вони зроблені для людей".

44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола продемонструвала роботу американських гаубиць М777 на передовій в Україні.

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