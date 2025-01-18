Нафтобаза є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил РФ, які беруть безпосередню участь у війні проти України

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч на 18 січня завдали успішного удару по нафтобазі у Калузькій області РФ.

Як йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, під ударом опинилась нафтобаза "Роснєфті" у населеному пункті Людиново Калузької області.

"Дана нафтобаза входить в АТ "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил РФ, які беруть безпосередню участь у війні проти України", - розповіли у Генштабі.

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Повідомляється, що внаслідок атаки на території бази виникла пожежа. Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи ще уточнюється.

У Генштабі наголосили: ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російського агресора.

Удари ЗСУ по Росії

Сьогодні вночі українські дрони атакували нафтобазу у Тульській області Росії, яка забезпечує діяльність російської окупаційної армії. Про це повідомили УНІАН джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Повідомляється про щонайменше десять влучних прильотів та масштабну пожежу на нафтобазі.

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