Противник вів активні обстріли в районах десяти населених пунктів.

На Слов'янському напрямку українські захисники відбили наступи окупантів у районах населених пунктів Долина, Курулька та Мазанівка. А на Донецькому ворог намагається блокувати Лисичанськ з півдня і посилив угруповання артилерії для підтримки атакуючих дій.

Такою інформацією поділився прес-центр Генштабу Збройних сил України у традиційному вечірньому зведенні з фронту.

"На Слов’янському напрямку обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки", — повідомили в Генштабі.

На Донецькому напрямку ворог намагався блокувати Лисичанськ з півдня. Обстріли цивільної та військової інфраструктури здійснювалися в районах Лоскутівки, Верхньокам'янки та Лисичанська. Авіаудар рашисти завдали неподалік від Вовчоярівки. Для підтримки своїх наступальних дій окупанти посилили угруповання артилерії.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів росіяни намагаються підготуватися до повномасштабного наступу на Слов'янському напрямку. За словами президента Володимира Зеленського, захоплення міста — це одна з цілей РФ. І судячи з недавніх атак у районах Сулигівка — Вірнопілля та Дібрівне — Курулька, ворог від неї не відмовився.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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