Зеленський наголосив, що Україна зробить усе можливе, щоб зупинити окупантів та захистити людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія збирає сили для атаки на Харків та захоплення Слов'янська.

Про це він заявив під час виступу на відкритті Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних студій.

"Зараз армія Росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Ми його деокупували, цей регіон. А вони хочуть знову, і ми це бачимо. А там – півтора мільйона мешканців. Постійно бомбардують Миколаїв – а там майже півмільйона мешканців. Хочуть захопити й повністю зруйнувати Словʼянськ – там до війни було сто тисяч мешканців", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна зробить усе можливе, щоб зупинити окупантів та захистити людей.

"Але щоб зробити це швидше, нам потрібна підтримка, сучасна зброя. Така зброя, яка має більший потенціал, ніж у російської армії. Ось чому я витрачаю стільки емоцій, стільки часу й стільки зусиль, щоб переконати всіх наших партнерів передати нам потужну зброю. Це питання життів", - наголосив він.

Раніше заступниця міністра оборони Анна Маляр заявила, що Збройні сили України на Харківщині майже дійшли до державного кордону з Росією. Щоб цього не допустити, російські військові посилили обстріли.

Водночас військовий експерт Олег Жданов вважає, що на сьогодні очікувати наступ окупантів на Харків не варто.

"Очікувати наступ на Харків на сьогодні не варто. Все на що спромоглись російські сили - вони підзбирали резерву і спромоглись тільки відсунути нас від державного кордону. Далі наступ російських військ було зупинено і на сьогодні там йдуть позиційні бої. І ми всі оборонні рубежі тримаємо", - зазначив експерт.

Проте, за його словами, тепер російська артилерія може діставати до околиць Харкова, але подальшого просування навряд чи слід очікувати, тому що більше резервів у РФ немає.

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