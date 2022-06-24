Російські окупанти активізувалися на Слов'янському напрямку. Вони намагалися наступати відразу в трьох місцях, проте дві атаки українські захисники успішно відбили. А в одному оперативному районі бойові дії тривають.
Такою інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у традиційному вечірньому зведенні про ситуацію на фронті.
"На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку Довгеньке — Долина. Штурмові дії ворога у напрямках Сулигівка — Вірнопілля та Дібрівне — Курулька наші воїни успішно відбили. Окупанти провели дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Долина", — повідомили в Генштабі.
На Сєвєродонецькому напрямку російські війська вели артилерійські обстріли в районах Лисичанська, Сєвєродонецька, Лоскутівки та Спірного. В околицях Лисичанська рашисти також здійснили авіаудар. А в Сєвєродонецьку були спроби штурмувати промислову зону.
Нагадаємо, протягом останніх тижнів окупанти намагаються підготуватися до повномасштабного наступу на Слов'янському напрямку. Вони вели наступальні дії біля населених пунктів Долина і Богородичне. За словами президента Володимира Зеленського, захоплення Слов'янська — це одна з цілей РФ. І судячи зі свіжого зведення від Генштабу, ворог від неї не відмовився.
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