Також відбулося планування майбутніх кроків та забезпечення військ усім необхідним Сил оборони України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про глибокий аналіз поточної ситуації на фронті під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram. Президент зазначив, що сьогодні відбулося засідання Ставки у спеціальному форматі.

"Найвужче коло людей і максимальна увага до єдиної теми – нашого наступу. Глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога", - повідомив Зеленський.

Як зазначив президент, на засіданні Ставки із доповідями виступили Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський і керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Головні новини щодо наступу ЗСУ та розмова Залужного з Міллі

Як повідомляв УНІАН, 7 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі повідомив, що Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції.

Сьогодні, 9 серпня, у Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що Сили оборони в рамках наступальної операції мали частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах в напрямку Урожайного (Донецька область), Приютного та Вербового (обидва пункти - Запорізька область).

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