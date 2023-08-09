Президент України Володимир Зеленський повідомив про глибокий аналіз поточної ситуації на фронті під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це глава держави повідомив у Telegram. Президент зазначив, що сьогодні відбулося засідання Ставки у спеціальному форматі.
"Найвужче коло людей і максимальна увага до єдиної теми – нашого наступу. Глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога", - повідомив Зеленський.
Як зазначив президент, на засіданні Ставки із доповідями виступили Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський і керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
Головні новини щодо наступу ЗСУ та розмова Залужного з Міллі
Як повідомляв УНІАН, 7 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі повідомив, що Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції.
Сьогодні, 9 серпня, у Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що Сили оборони в рамках наступальної операції мали частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах в напрямку Урожайного (Донецька область), Приютного та Вербового (обидва пункти - Запорізька область).