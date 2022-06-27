Російські окупанти проводять облаштування нових позицій у районі Миколаївки.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
Українські захисники тим часом вчергове зірвали плани окупантів і зупинили ворожий наступ.
"На Бахмутському напрямку здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Клинове та Зайцеве. Удар армійської авіації зафіксовано біля Покровського. Наші воїни виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групи поблизу Спірного та Яковлівки, а також відбили штурм в напрямку Клинового. Ворожий наступ в районах населених пунктів Берестове та Вершина зупинено. Окупанти відійшли. Противник проводить облаштування нових позицій, зокрема і блокпостів у районі Миколаївки", - йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
Також стало відомо, що українські бійці мали певні успіхи поблизу Верхньокам’янки та змусили ворога відступити.