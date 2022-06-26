Російські окупанти обстріляли територію Чугуївської громади на Харківщині. Вони вдарили по селу Клугіно-Башкирівка, після чого на місці "прильоту" виникла пожежа. Бомбардування призвело до загибелі жителів населеного пункту.
Відповідною інформацією поділився директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта в коментарі порталу "Суспільне". Більше інформації про обстріли розкрила мер Чугуєва Галина Мінаєва.
В результаті ворожих ударів загинули дві жінки. Ще один чоловік отримав поранення, його поточний стан невідомий. Після ударів виникла пожежа, а більше інформації з місця подій не надходило. Мінаєва закликала жителів Чугуєва і громади перебувати в укриттях або безпосередній близькості до них.
Нагадаємо, у неділю, 26 червня, російські окупанти обстріляли Харків і область. Удари наносилися по Харківському, Ізюмському, Богодухівському та Чугуївському районах. Ворог пошкодив житлові будинки, а пожежі зачепили господарські будівлі, гаражі та автомобілі. Через обстріли загинула 79-річна жінка, ще 7 жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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