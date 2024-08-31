За добу окупанти також втратили 42 артилерійські системи.

Російські окупанти зазнали чергових втрат на війні проти України, йдеться про понад тисячу загарбників.

Як зазначається у повідомленні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 614 тис. 950 (+1360 за добу) чоловік.

Серед втрат у ворожій техніці, зокрема 8 тис. 582 (+8) одиниці танків, 16 тис. 736 (+14) бойові броньовані машини, 17 тис. 614 (+42) артилерійські системи та 1 тис. 176 (+1) реактивних систем залпового вогню.

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Крім того, йдеться про 940 (+1) засобів протиповітряної оборони, 368 літаків, 328 гелікоптерів, 14 тис. 471 (+18) безпілотника оперативно-тактичного рівня та 2 тис. 557 крилатих ракет.

У цьому переліку також 28 кораблів/катерів, підводний човен, 23 тис. 825 (+62) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 2 тис. 977 (+10) одиниць спецтехніки.

Війна в Україні

30 серпня в Інституті з вивчення війни повідомили, що РФ на тлі Курської операції створює нові добровольчі загони територіальної оборони. Це свідчить про небажання Путіна серйозніше протидіяти вторгненню та проводити мобілізацію через ризики суспільного невдоволення або масштабної передислокації військ, що зірве наступальні операції Росії на сході України.

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