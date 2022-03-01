Окупанти активно використовували тепловий захист.

Групу вертольотів російських окупантів українські захисники атакували над київським водосховищем і знищили щонайменше два з них, повідомляють користувачі социальних мереж.

На запису з місця події видно, що окупанти активно використовували тепловий захист.

Російсько-українська війна триває вже шосту добу. Українські військові героїчно витримують атаки окупантів у всіх обласних центрах.

З початку доби окупанти проводили перегрупування військ та завдавали ракетно-бомбові удари з повітря.

Ворог широко застосовує ДРГ для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

Наразі ЗСУ знищили майже 6 тисяч загарбників, ще 200 взяли в полон. При цьому в Росії реальні дані щодо кількості загиблих приховують.

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