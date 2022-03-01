Групу вертольотів російських окупантів українські захисники атакували над київським водосховищем і знищили щонайменше два з них, повідомляють користувачі социальних мереж.
На запису з місця події видно, що окупанти активно використовували тепловий захист.
Російсько-українська війна триває вже шосту добу. Українські військові героїчно витримують атаки окупантів у всіх обласних центрах.
З початку доби окупанти проводили перегрупування військ та завдавали ракетно-бомбові удари з повітря.
Ворог широко застосовує ДРГ для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.
Наразі ЗСУ знищили майже 6 тисяч загарбників, ще 200 взяли в полон. При цьому в Росії реальні дані щодо кількості загиблих приховують.