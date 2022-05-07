В окупантів побільшало логістичних проблем, зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Українські військові вдарили по Ясинуватському транспортному залізничному вузлу в окупованій частині Донецької області та додали проблем окупантам.

Про це в суботу, 7 травня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Битва за Донбас. Про хороше. Сьогодні в окупантів стало проблемою більше. Влучно по Ясинуватському транспортному залізничному вузлу. Наші. Проблем з логістикою в окупантів побільшає. Слава Україні", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Андрющенко також опублікував відео з місця події. На ньому видно дим від удару.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства оборони Великобританії, війна в Україні завдає серйозної шкоди деяким з найбільш боєздатних підрозділів армії Росії. Принаймні один найсучасніший російський танк, Т-90М, було знищено в боях.

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