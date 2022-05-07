Схоже, "друга армія світу" змагається з США в кількості поставленої для ЗСУ техніки.

На Харківському напрямку, недалеко від міста Дергачі ЗСУ відбили в окупантів два танки і важку вогнеметну систему залпового вогню на базі танка "Солнцепек".

Про це передає радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Схоже, колишня "друга армія світу" змагається з США в кількості поставленої для ЗСУ техніки. У результаті успішної операції на харківському напрямку ЗСУ зачепили ТОС-1А (Солнцепек) і два Т-72Б", - написав Геращенко, також розмістивши відео з технікою, яка тепер буде служити нашим захисникам.

Раніше повідомлялося, що українські захисники з 227 батальйону в Старому Салтові Харківської області знищили новітній танк російських окупантів Т-90.

Нагадаємо, за даними Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного 5 травня Сили оборони України почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

6 травня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

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