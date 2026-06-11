ЗСУ вдарили по трьох мостах у Херсонській області

Гауляйтер Сальдо пише про концентровані удари по транспортній інфраструктурі в окупованій РФ частині регіону.

Сьогодні вночі Збройні сили України атакували три мости. Про це в Telegram скаржиться гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.

За його словами, Збройні сили України продовжують бити по мостах у Херсонській області.

"Сьогодні вночі Збройні сили України атакували мости через Північно-Кримський канал у районі Преображенки та Мирного, автомобільний міст на напрямку Перекоп – Армянськ, а також міст у районі населеного пункту Ставки. За попередньою інформацією, є пошкодження", – написав він. При цьому додав, що фахівці проводять обстеження та уточнюють стан конструкцій.

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За його словами, Україна намагається сконцентрувати удари по транспортній інфраструктурі регіону.

Сальдо втратив зв'язок і пише, що інформація про хід та терміни відновлення буде надана додатково.

Водночас "Кримський вітер" у Telegram написав, що в результаті нічної атаки 11 червня ракет і БПЛА по Криму, в Армянську пошкоджено два автомобільні мости – на в'їзді до міста з боку Херсонщини та на виїзді в бік Красноперекопська. Також пошкоджено вантажівки.

Атаки на мости – останні новини

Як повідомляв УНІАН, на півдні України дрони ЗСУ перетворюють військову логістику РФ на "дорогу смерті". Зокрема, постійні удари наносяться по ключовій транспортній артерії, яка проходить по окупованих українських територіях і з'єднує російський Ростов-на-Дону з Мелітополем, Маріуполем і Кримом уздовж узбережжя Азовського моря.

The Guardian пише, що цей маршрут важливий для Москви, оскільки є головним сухопутним коридором в обхід Керченського мосту до окупованого Криму. Також зазначає, що в останні місяці українські військові дали трасі Р-280 іншу назву – "дорога смерті", оскільки там постійно присутні українські безпілотники, які контролюють повітряний простір над маршрутом і полюють на російські військові колони.

Цього тижня після серії атак українських дронів було призупинено рух через Чонгарський міст – важливу ділянку маршруту між окупованою частиною Херсонської області та Кримом.

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