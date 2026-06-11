На півдні України дрони ЗСУ перетворюють військову логістику РФ на 'дорогу смерті', - ЗМІ

Цей шлях важливий для Москви, оскільки є головним сухопутним коридором в обхід Керченського мосту до окупованого Криму.

Російські військові називають цей шлях "Новоросія" – це ключова транспортна артерія, яка проходить окупованими українськими територіями та з'єднує російський Ростов-на-Дону з Мелітополем, Маріуполем і Кримом уздовж узбережжя Азовського моря.

Однак, як пише The Guardian, останніми місяцями українські військові дали трасі Р-280 іншу назву – "дорога смерті". Причина – постійна присутність українських безпілотників, які контролюють повітряний простір над маршрутом і полюють на російські військові колони.

Ця дорога має особливе значення для Москви, оскільки є головним сухопутним коридором для постачання російських військ на півдні України в обхід Керченського мосту до окупованого Криму, який залишається вразливим для ударів.

Відео дня

Із кінця травня рух цивільного транспорту на більшій частині траси практично припинений. У мережі дедалі частіше з’являються відео, на яких видно не лише спалені вантажівки вздовж дороги, а й самі моменти атак безпілотників, йдеться у статті.

Україна посилює удари по логістиці окупантів

Цього тижня після серії атак українських дронів було призупинено рух через Чонгарський міст – важливу ділянку маршруту між окупованою частиною Херсонської області та Кримом.

У 1-му окремому штурмовому полку ЗСУ заявили, що українські військові контролюють усі пересування противника в цьому районі та спостерігають за ремонтними роботами.

За словами операторів безпілотників, зокрема бійців 412-ї бригади Nemesis, у межах так званої кампанії "середніх ударів" уже знищено десятки російських вантажівок і паливозаправників.

Метою цієї кампанії є ураження об'єктів противника на відстані від 20 до 200 кілометрів від лінії фронту, насамперед логістичних центрів, транспортних маршрутів та систем постачання.

Як зазначає The Guardian, у травні президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість таких ударів зросла вчетверо порівняно з лютим: "Зараз ударів на відстані понад 20 кілометрів удвічі більше, ніж у березні, і вчетверо більше, ніж у лютому. І їх буде ще більше. Це один із пріоритетних напрямків".

Через кілька тижнів віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уточнив, що стратегічною метою є створення для російської армії повної "логістичної блокади". За його словами, найбільш ефективні підрозділи отримують додаткове фінансування та безпілотники для виконання цього завдання.

Вантажопотік різко скоротився

"Результати нової тактики вже стають помітними. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив, що за останні два тижні обсяги військових перевезень трасою Р-280 скоротилися на 71%", - йдеться у статті.

Як зазначається, українські підрозділи не розкривають усіх деталей нових методів роботи, однак, за оцінками експертів, ключову роль відіграє масове використання груп безпілотників для атак на дороги, залізничні колії та мости.

За повідомленнями, у таких операціях активно використовуються американські дрони Hornet, оснащені системами штучного інтелекту для виявлення транспортних засобів.

Ці безпілотники з розмахом крил приблизно як велика дошка для серфінгу здатні діяти на відстані до 150 кілометрів і майже безперервно патрулювати маршрути постачання російських військ.

Одним із наслідків кампанії вже став дефіцит пального в окупованому Криму.

Крім того, українські військові, ймовірно, застосовують новий вітчизняний безпілотник літакового типу Morrigan довжиною близько двох метрів.

Його особливістю є можливість запуску зі спеціальної катапульти або рейкової установки без необхідності використовувати злітно-посадкову смугу.

Водночас російські чиновники заявляють про використання Україною дистанційного мінування з повітря. Так, призначений Кремлем керівник окупованої частини Запорізької області Євген Балицький повідомив про роботу "комплексної системи дистанційного мінування", яка реагує на рух транспорту. Він навіть закликав водіїв утриматися від поїздок без нагальної потреби.

Росія визнає серйозність проблеми

У результаті вздовж доріг дедалі частіше можна побачити обгорілі рештки російських вантажівок, тоді як колони намагаються пересуватися другорядними маршрутами, щоб уникнути виявлення.

Ефективність нової української тактики відзначають і незалежні аналітики. Зокрема, американський Інститут вивчення війни (ISW) у нещодавньому звіті зазначив, що удари середньої дальності вже мають відчутний оперативний ефект, обмежуючи можливості Росії використовувати ключові транспортні маршрути між РФ та окупованим Кримом, а також шляхи постачання в районі Донецька.

Показово, що 21 травня призначений Кремлем очільник окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо підписав указ про обмеження руху цивільних вантажівок на ділянці траси Р-280 вздовж Азовського узбережжя.

Коментуючи українські атаки, Сальдо порівняв їх із блокадою Ленінграда під час Другої світової війни. Такі заяви, на думку авторів, свідчать про те, що удари по логістичних маршрутах дедалі більше впливають на можливості російських військ підтримувати свої угруповання на окупованих територіях півдня України.

Удар по Чонграському мосту - подробиці

Як писав УНІАН, 1-й окремий штурмовий полк Сухопутних військ Збройних сил України повідомив про ураження Чонгарського мосту засобами Fire Point та БПЛА "Бегемот". Російські загарбники 7 червня закривали пункт пропуску "Чонгар" у Херсонській області після атаки українських безпілотників.

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