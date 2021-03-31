Упродовж минулої доби бойовики на Донбасі вісім разів порушили встановлений режим припинення вогню.
Про це йдеться в ранковому зведенні ООС.
Зокрема, зафіксовано сім обстрілів та один факт інженерного обладнання позицій.
Вогонь ворог вів у районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Широкине, Причепилівка, Троїцьке. Біля Павлополя ворог проводив інженерне обладнання своїх позицій.
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Бойових втрат у лавах ЗСУ немає.
"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.
З початку доби 31 березня порушень перемир'я в ООС не зафіксовано.
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