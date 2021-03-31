Бойових втрат серед українських військових немає.

Упродовж минулої доби бойовики на Донбасі вісім разів порушили встановлений режим припинення вогню.

Про це йдеться в ранковому зведенні ООС.

Зокрема, зафіксовано сім обстрілів та один факт інженерного обладнання позицій.

Вогонь ворог вів у районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Широкине, Причепилівка, Троїцьке. Біля Павлополя ворог проводив інженерне обладнання своїх позицій.

Читайте такожЗСУ готові дати відповідь у разі ескалації на Донбасі з боку Росії – Хомчак

Бойових втрат у лавах ЗСУ немає.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

З початку доби 31 березня порушень перемир'я в ООС не зафіксовано.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован