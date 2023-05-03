Секретар РНБО зазначив, що Україна може використовувати "трохи інші методи".

Україна буде звільняти Крим так, як вважатиме за необхідне. Для деокупації української території можуть використовувати несподівані методи.

"Мені складно говорити, чи без бою вони (росіяни - УНІАН) щось віддадуть. Можу єдине сказати, що при необхідності ми будемо звільняти таким чином, який будемо вважати за необхідне на час прийняття тих чи інших рішень", - заявив секретар Радбезу і оборони України Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода" у відповідь на слова міністра оборони Олексія Резнікова про те, що Україна поверне Крим "без бою".

За його словами, Україна може використовувати "трохи інші засоби", якщо в цьому буде необхідність.

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"І ні в кого ми питати з цього приводу дозволу не збираємося. Це наша земля, і наше завдання – її звільнити", – підкреслив чиновник.

При цьому Данілов назвав вибухи в Криму знаком згори для россінян.

"Господь милостивий до нашої країни, він періодично відправляє сигнали рашистам, зараз саме так треба говорити, що їм треба звідти забиратися. І ці сигнали йдуть відповідним чином. Думаю, що люди, які мають трохи розуму, мають розуміння, що потрібно якомога швидше забиратися з півострова", – підсумував секретар РНБО.

Звільнення Криму від російських окупантів - що відомо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що одне із завдань контрнаступу ЗСУ - звільнення Криму. За його словами, багато що залежить від поставок західної зброї.

При цьому спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що удар по паливосховищу росіян у тимчасово оккуйованому Севастополі є одним з елементів підготовки до українського контрнаступу.

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