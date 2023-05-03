Данілов розповів, як Україна звільнятиме Крим від окупантів / фото ua.depositphotos.com

Україна буде звільняти Крим так, як вважатиме за необхідне. Для деокупації української території можуть використовувати несподівані методи.

"Мені складно говорити, чи без бою вони (росіяни - УНІАН) щось віддадуть. Можу єдине сказати, що при необхідності ми будемо звільняти таким чином, який будемо вважати за необхідне на час прийняття тих чи інших рішень", - заявив секретар Радбезу і оборони України Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода" у відповідь на слова міністра оборони Олексія Резнікова про те, що Україна поверне Крим "без бою".

За його словами, Україна може використовувати "трохи інші засоби", якщо в цьому буде необхідність.

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"І ні в кого ми питати з цього приводу дозволу не збираємося. Це наша земля, і наше завдання – її звільнити", – підкреслив чиновник.

При цьому Данілов назвав вибухи в Криму знаком згори для россінян.

"Господь милостивий до нашої країни, він періодично відправляє сигнали рашистам, зараз саме так треба говорити, що їм треба звідти забиратися. І ці сигнали йдуть відповідним чином. Думаю, що люди, які мають трохи розуму, мають розуміння, що потрібно якомога швидше забиратися з півострова", – підсумував секретар РНБО.

Звільнення Криму від російських окупантів - що відомо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що одне із завдань контрнаступу ЗСУ - звільнення Криму. За його словами, багато що залежить від поставок західної зброї.

При цьому спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що удар по паливосховищу росіян у тимчасово оккуйованому Севастополі є одним з елементів підготовки до українського контрнаступу.

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