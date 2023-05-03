Україна буде звільняти Крим так, як вважатиме за необхідне. Для деокупації української території можуть використовувати несподівані методи.
"Мені складно говорити, чи без бою вони (росіяни - УНІАН) щось віддадуть. Можу єдине сказати, що при необхідності ми будемо звільняти таким чином, який будемо вважати за необхідне на час прийняття тих чи інших рішень", - заявив секретар Радбезу і оборони України Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода" у відповідь на слова міністра оборони Олексія Резнікова про те, що Україна поверне Крим "без бою".
За його словами, Україна може використовувати "трохи інші засоби", якщо в цьому буде необхідність.
"І ні в кого ми питати з цього приводу дозволу не збираємося. Це наша земля, і наше завдання – її звільнити", – підкреслив чиновник.
При цьому Данілов назвав вибухи в Криму знаком згори для россінян.
"Господь милостивий до нашої країни, він періодично відправляє сигнали рашистам, зараз саме так треба говорити, що їм треба звідти забиратися. І ці сигнали йдуть відповідним чином. Думаю, що люди, які мають трохи розуму, мають розуміння, що потрібно якомога швидше забиратися з півострова", – підсумував секретар РНБО.
Звільнення Криму від російських окупантів - що відомо
Президент Володимир Зеленський повідомив, що одне із завдань контрнаступу ЗСУ - звільнення Криму. За його словами, багато що залежить від поставок західної зброї.
При цьому спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що удар по паливосховищу росіян у тимчасово оккуйованому Севастополі є одним з елементів підготовки до українського контрнаступу.