США мають намір створити крилату ракету, ціна якої знаходилась би в районі $150 тис. за одиницю.

Повітряні сили США оголосили конкурс на створення крилатої ракети, яка має коштувати приблизно $150 тис.

Передбачається, що цей крок дасть американцям величезну перевагу у гіпотетичному конфлікті майбутнього, де будуть запущені сотні таких ракет. Про це повідомляє Defense Express.

На перший погляд, $150 тис. дуже велика цифра. Однак насправді це копійки на тлі того, скільки коштують сучасні крилаті ракети. Так, вартість однієї Storm Shadow становить більше $2 млнв, а російську Х-101 оцінюють у щонайменше $1,2 млн.

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Для участі у проекті, котрий отримав назву Enterprise Test Vehicle (ETV), обрали компанії Anduril Industries, Integrated Solutions for Systems, Inc., Dynetics та Zone 5 Technologies.

Передбачається, що ракета буде мати дальність 500 км. Учасники конкурсу мають лише 7 місяців для того, щоб представити зразок, готовий до льотних випробувань.

На допомогу їм може прийти 3D-друк. Окрім того, щонайменше деякі зразки будуть створені на основі вже існуючих боєприпасів.

Наприклад, проект від Zone 5 Technologies дуже схожий зовні на знамениту ракету AGM-158 JASSM, а Dynetics створить прототип на базі керованої авіабомби GBU-69/B.

Новітня зброя американців

Нещодавно повідомлялось про випробування гіпотетичної супер-дальнобійної ракети класу "повітря-повітря", яку підвисили під літак F/A-18E/F Super Hornet Військово-морських сил США. Експерти вважають, що така зброя зможе вражати повітряні цілі на дальності більше 500 км.

Також нагадаємо, що зараз американці активно тестують перспективний стратегічний бомбардувальник нового покоління B-21 Raider.

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