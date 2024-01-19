Комплекс DragonFire можна використовувати в умовах війни для знищення квадрокоптерів та бойових безпілотників. Він лазером прорізає цілі.

Британія випробувала на полігоні Hebrides Range своє новітнє лазерне ППО DragonFire. Йдеться про комплекс, який здатний лазерним ураженням знищувати квадрокоптери та БПЛА в умовах війни.

Успіх випробування підтвердило Міністерство оборони Сполученого Королівства на своєму сайті. Заявляється, що силу DragonFire перевірили вперше.

"DragonFire використовує британську технологію, яка дозволяє використовувати лазер високої потужності на великих відстанях", - йдеться у повідомленні.

Там кажуть: лазер DragonFire здатен влучити в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані кілометра.

"Зброя зі спрямованою лазерною енергією може вражати цілі зі швидкістю світла і променем інтенсвної сили прорізати ціль наскрізь. Це призводить до руйнування конструкції або до більш вражаючих результатів, якщо боєголовка влучає в ціль", - описують дію зброї на сайті.

Також там додають, що за енерговитратами використання лазера упродовж 10 секунд еквівалентне використанню звичайного обігрівача протягом години.

Тому він має потенціал стати ефективнішою та дешевшою заміною ракет при виконанні певних бойових завдань. Один постріл з лазера DragonFire не перевищує 10 фунтів стерлінгів за вартістю. Це набагато дешевше, у порівнянні з використанням боєголовок.

Відповідною розробкою на території Британії займалися низка провідних компаній (MBDA UK, Leonardo UK та QinetiQ Group) з 2018 року. Наразі Королівський флот Британії вже виявив зацікавленість придбати цю зброю.

Північна Корея випробувала ядерний безпілотник

Тим часом країна-союзник Путіна Північна Корея знову погрожує світу випробуванням ядерного безпілотника. Йдеться про систему "Хаїл-5-23", яку випробували у водах біля східного узбережжя країни.

За даними ЗМІ, випробування дронів-носіїв ядерної зброї сталося на знак протесту проти спільних військових навчань між США та Японією. Останні заплановані на цей тиждень.

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