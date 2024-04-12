Союзники знають, скільки Україна має ракет і скільки їй потрібно.

В Повітряних силах Збройних сил України прокоментували, чи дійсно в Україні закінчилися ракети до американських зенітних ракетних комплексів Patriot та німецьких систем ППО IRIS-T. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі інформаційного марафону.

"Звичайно, ми маємо розуміти перш за все, що Україна не виробляє самостійно дані системи та боєприпаси до них. Тому звісно, що нам потрібно більше ракет. Ми не можемо самостійно поповнювати запаси. Не можемо самостійно виготовлювати ракети", - сказав Євлаш.

Водночас, речник зауважив, що міжнародні партнери знають про потреби України.

Відео дня

"Вони знають, скільки у нас є ракет. Знають, скільки нам необхідно ще. Однак не варто піддаватися паніці, оскільки ви бачите і сьогоднішні результати, як відпрацювали наші мобільні вогневі групи. Збито 16 з 17 "шахедів". Майже 100 відсотків. Вчора також досить був гарний результат. Ми збили 16 з 20 ракет Х-101/Х-555. Також, у тому числі, збиті були майже усі 40 дронів. 2 з 4 ракет Х-59. Звісно, що "Кинжали" збивати досить складно. Це незвичайна зброя. Це не крилаті ракети, які вдається збивати навіть нашим мобільним вогневим групам. Тому, це надзвичайно складна ціль", - сказав Євлаш.

Він додав, що для збиття аеробалістичних ракет "Кинжал" треба велика кількість зенітних ракетних комплексів "Петріот".

"Це єдина зброя, яка на даний час може ефективно протистояти потужним засобам повітряного нападу ворога. І звісно, що ми дуже очікуємо на поставки нашими партнерами цих систем ППО", - наголосив Євлаш.

Україні не вистачає ракет для ППО - що відомо

Як повідомляв УНІАН, аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке 11 квітня стверджував, що в України закінчилися ракети до західних систем ППО, зокрема, Patriot та IRIS-T. Також, за його словами, виснажено або знищено більшість інших запасів засобів ППО. Водночас, він заявив, що це сталося на тлі того, що у країн Заходу на складах є сотні систем і тисячі ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: