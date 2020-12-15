БТР-4 з підвищеною плавучістю / фото defence-ua.com
Морська піхота Військово-Морських сил України наступного року отримає 60 нових БТР-4 з підвищеною плавучістю.
Читайте такожЗСУ передали понад 40 броньованих автомобілів "Козак-2" (фото)Про це пише Defense Express з посиланням на інформацію директора ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова» Якова Мормило.
За його словами, всього у 2021 році ЗСУ планують передати 77 БТР-4 – 15 лінійних (БТР-4Е), один командирський (БТР-4к), один ремонтний (БРЕМ-4рм) та 60 з підвищеною плавучістю.
БТР-4 («Буцефал»): загальна характеристика бойової машини
- БТР-4 призначений для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів та їхньо] вогневої підтримки в бою.
- Може бути базовою машиною для оснащення спеціальних сил швидкого реагування і морської піхоти.
- Здатний вести бойові дії в різних умовах, в тому числі в умовах застосування противником зброї масового ураження.
- Може виконувати поставлені завдання як вдень, так і вночі, в різних кліматичних умовах, на дорогах з різним покриттям та в умовах повного бездоріжжя.
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