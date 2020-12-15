Всього у2021 році ЗСУ планують передати 77 бронетранспортерів з цієї лінійки.

Морська піхота Військово-Морських сил України наступного року отримає 60 нових БТР-4 з підвищеною плавучістю.

Читайте такожЗСУ передали понад 40 броньованих автомобілів "Козак-2" (фото)Про це пише Defense Express з посиланням на інформацію директора ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова» Якова Мормило.

За його словами, всього у 2021 році ЗСУ планують передати 77 БТР-4 – 15 лінійних (БТР-4Е), один командирський (БТР-4к), один ремонтний (БРЕМ-4рм) та 60 з підвищеною плавучістю.

БТР-4 («Буцефал»): загальна характеристика бойової машини

БТР-4 призначений для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів та їхньо] вогневої підтримки в бою.

Може бути базовою машиною для оснащення спеціальних сил швидкого реагування і морської піхоти.

Здатний вести бойові дії в різних умовах, в тому числі в умовах застосування противником зброї масового ураження.

Може виконувати поставлені завдання як вдень, так і вночі, в різних кліматичних умовах, на дорогах з різним покриттям та в умовах повного бездоріжжя.

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Автор: Катерина Шварц