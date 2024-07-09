Сміт запевнила, що президент України Володимир Зеленський під час саміту "відчує стійку відданість Україні" з боку НАТО.

Посолка США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Україну на саміті НАТО у Вашингтоні чекають позитивні новини щодо протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot.

"Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями", - сказала вона під час онлайн-дискусії Foreign Policy "НАТО в новій ері", пише "Голос Америки".

Сміт розповіла, що у Вашингтоні "буде великий тиждень" та закликала стежити за "конкретними оголошеннями, які будуть надходити для України, для союзників по НАТО, новинами про оборонне виробництво, про стійкість, про кібербезпеку".

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Вона запевнила, що президент України Володимир Зеленський під час саміту "відчує стійку відданість Україні" з боку НАТО.

"У нас буде фінансове зобов'язання, згідно з яким і Україна, і Москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо. Як ви знаєте, Путін передбачав, що ми всі відвернемося. Нас це не відволікає. Ми зосереджені на питанні України та збираємося дотримуватися обраного курсу, тож стежте за оголошеннями фінансових зобов'язань", - пояснила Сміт.

Вона зазначила, що під час саміту для України підготують "міст до членства".

"Що це означає? Це означає, що альянс оголосить про те, що він візьме на себе роль координатора допомоги, яка надходить в Україну, а також навчання українських сил, яке ми всі зараз проводимо", - розповіла посолка.

За її словами, НАТО планує призначити нового високого представника в Києві, "який допоможе керувати роботою, яку НАТО проводить з українцями щодо таких речей, як модернізація, сумісність, стандартизація".

Вона підтвердила, що "альянс не надасть Україні запрошення приєднатися зараз, у липні 2024 року. Однак, Сміт зауважила, що саміт у Вашингтоні дозволить продемонструвати членам альянсу підтримку альянсу з боку США, яка, за її словами, є двопартійною.

Системи Patriot для України

Нідерланди разом із партнерами нададуть Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони. Про це повідомили міністри оборони та закордонних справ цієї країни Рубен Брекельманс і Каспаро Вельдкамп у Києві на спільному брифінгу з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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