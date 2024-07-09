Документ ще може змінитися, перш ніж отримає остаточну версію.

Цього тижня у Вашингтоні пройде саміт НАТО. У проекті спільного комюніке країн-членів шлях України до вступу в Альянс названо "незворотним".

Про це повідомили CNN три джерела. Зазначається, що питання того, наскільки міцні гарантії надати Україні щодо майбутнього членства, було ключовим у дебатах між 32 членами.

Очікується, що проект комюніке ще може змінитися, перш ніж отримає остаточну версію, однак наявність формулювання "незворотності" стане значним сигналом для Києва та Москви.

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Офіційний представник США на умовах анонімності заявив, що Білий дім підтримує використання цього слова в заключному комюніке, якщо в документі згадуватиметься продовження роботи України над демократичними реформами.

Зазначається, що багато європейців наголошували на необхідності різких висловлювань щодо можливого майбутнього України в Альянсі, але офіційні особи США та Німеччини запропонували описати шлях до членства України. Крім того, за словами європейського дипломата, буде зазначена важливість "відчутних заходів" для підтримки поточної боротьби Києва.

"У декларації саміту справедливо приділяється велика увага тому, що члени Альянсу скажуть про шлях членства України. Мова буде чіткою і сильною. Це буде визнання життєво важливих поточних зусиль України щодо реформ і продемонструє підтримку Альянсом України на її шляху до членства в НАТО", – сказав на брифінгу в понеділок Майкл Карпентер, старший радник з питань Європи в Раді національної безпеки.

Високопоставлений чиновник адміністрації додав, що те, що вони "описали з точки зору переходу до членства та результатів, які НАТО оприлюднить для України, є досить суттєвим".

"Ми не говоримо про якийсь план того, як вони збираються дістатися звідси туди. Ми говоримо про підтримання цілого командування у Вісбадені, і ми розглянемо, як ми робимо ці різні частини, про які я згадував раніше – навчання, координація, оснащення, матеріально-технічне забезпечення, розвиток сил. Це дуже серйозні зусилля, щоб привести Україну в положення, як я вже говорив раніше, коли вона буде готова взяти на себе свої ролі та обов’язки в Альянсі з першого дня", – сказав чиновник.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Дещо раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, чого Україні чекати від саміту НАТО у США. Також УНІАН повідомляв, що Україна не отримає запрошення до Альянсу на саміті у Вашингтоні.

Столтенберг розраховує, що Україні отримає новий пакет допомоги ще до саміту. Туди увійдуть додаткові системи ППО та боєприпаси.

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