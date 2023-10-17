Не слід виключати, що на фото – уламки саме російського касетного озброєння.

У ЗМІ активно обговорюють, чи могли українські військові завдати удару по аеродрому в окупованому Бердянську ракетою ATACMS. Російські "воєнкори" вже публікують знімки з суббоєприпасами на підтвердження цієї теорії.

Однак попри те, що кулькоподібний суббоєприпас вже активно ідентифікується, як M74, який є єдиним типом уражаючих елементів у ракетах M39 та M39A1 ATACMS, стверджувати, що це саме ця ракета, ще зарано, пишуть експерти Defense Express.

"Справа в тому, що така форма більш ніж популярна для кластерних боєприпасів. І використовується по всьому світу, в тому числі й у РФ. Наприклад у касетних авіабомбах РБК-500 з субелементами ШОАБ-0.5. Враховуючи те, що на відео з аеродрому у Бердянську зафіксовано детонацію боєприпасів також не слід виключати, що на фото – уламки саме російського касетного озброєння. У цьому випадку, якщо мова йде саме про такий кулеподібний субелемент, то протипіхотна міна ПОМ-1 для дистанційного мінування з вертольотів – також має аналогічну форму", – пояснили в матеріалі.

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У цьому звʼязку, спираючись тільки на фото, остаточно стверджувати, що це суббоєприпаси саме від ATACMS – завчасно. Проте саме використання цієї ракети виглядає логічним, особливо зважаючи на цілі, несподіваність удару та тривале неоголошення з боку США про передачу цих ракет.

"А остаточну крапку у питанні, чи дійсно передані ATACMS, можуть поставити наступні удари. Особливо, якщо вони будуть на дальності до 165 км, це якщо передані ракети M39 з 950 субелементами, або на дальності до 300 км, якщо мова йде про M39A1 з 300 M74. Тим паче, що цілей для цієї довгоочікуванної зброї вистачає", – резюмували фахівці.

Удар по Бердянську: основне

В ніч на 17 жовтня, у тимчасово окупованому Бердянську та Лугансьу пролунали вибухи. У Бердянську "прилетіло" в районі аеродрому, де базувалися вертольоти російських окупаційних військ.

Американське видання WSJ повідомило, що під час атаки українські військові вперше вдарили по окупантах ракетою ATACMS. Зазначається, що США таємно передали ці ракети ЗСУ кілька днів тому.

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