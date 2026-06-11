В Україні створили новий дрон-мисливець для знищення російських 'Гераней', – BI

За словами представника компанії, він уже випробуваний у бою і незабаром вийде у серійне виробництво.

Українська компанія Wild Hornets розробила перехоплювач нового покоління – спеціально проти реактивних дронів Росії "Герань-4" і "Герань-5", повідомляє Business Insider.

Росія давно атакує Україну звичайними дронами "Герань-2" – повільними, з гвинтовим двигуном. Але останнім часом, за наявними даними, на полі бою дедалі частіше з'являються їхні реактивні версії – "Герань-3", "-4" і "-5". Вони оснащені мінітурбореактивними двигунами і летять значно швидше.

За словами генерального директора оборонної платформи Brave1 Андрія Гриценюка, місцеві компанії вже розробляють новий клас перехоплювачів саме під цю загрозу. Одна з них – виробник "Стінга" – випробовує наступника під назвою "Стінг 2".

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Нинішній перехоплювач "Стінг" розганяється до 280 км/год – цього вистачає проти звичайних "Гераней", але замало для реактивних. "Герань-4", як зазначила українська розвідка ГУР, здатна летіти до 500 км/год і була запущена в бій саме як "контрзахід проти ефективності" українських перехоплювачів.

Проте, як йдеться у матеріалі, досвідчені пілоти вже зараз можуть збивати реактивні дрони – на початку червня один оператор знищив два "Герань-4" поспіль. Просто зробити це значно складніше, ніж раніше.

Саме тому з'явився "Стінг 2". За словами представника Wild Hornets, новий перехоплювач створено спеціально під "Герань-4" та "Герань-5", він уже випробуваний у бою і незабаром вийде у серійне виробництво.

Mercedes полює на БПЛА

Раніше УНІАН писав, що Mercedes вирішив перетворити свій культовий позашляховик G-Class на мисливця за дронами. Компанія об'єднується з німецьким стартапом Tytan Technologies і ставить на броньований "Гелендваген" радари та пускові установки для дронів-перехоплювачів. Систему назвали Drone Defender, і вона вже цікавить не лише як захист інфраструктури всередині Німеччини – її також розглядають для використання на фронті.

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