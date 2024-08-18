Відомо, що бізнесмен створює компанію, яка допоможе Україні у боротьбі з РФ.

Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт повідомив, що тепер він став "ліцензованим торговцем зброєю", адже хоче допомогти Україні отримати доступ до штучного інтелекту, який міг би допомогти країні боротися проти РФ, пише Business Insider.

Під час лекції у Стенфордському університеті у квітні Шмідт заявив, що разом з генеральним директором Udacity Себастьяном Труном працює над створенням компанії, яка "використовуватиме ШІ складними, потужними способами для цих, по суті, роботизованих воєн".

"Спостереження за тим, як росіяни використовують танки для знищення багатоквартирних будинків з маленькими бабусями і дітьми, просто зводило мене з розуму", - наголосив Шмідт під час лекції. Відео дня

У виданні зазначили, що стартап під назвою White Stork працює над масовим виробництвом БпЛА, які можуть використовувати штучний інтелект для виявлення цілей. Раніше Шмідт декілька років був очільником Комісії національної безпеки з питань штучного інтелекту. Також він був гендиректором Google з 2001 по 2011 рік.

Шмідт підкреслив, що White Stork має дві мети: створення складних роботів зі штучним інтелектом і зниження витрат. Якщо знизити ціну роботів, то, як вважає Шмідт, потреба в наземних боях з танками та іншою артилерією може бути "усунута".

Він додав, що за "підтримки урядів" безпілотники відправляються "прямо в Україну" та "вестимуть війну".

"Через те, як працює система, я тепер ліцензований продавець зброї. Комп'ютерний вчений, бізнесмен, торговець зброєю. Я не рекомендую вам займатися цим у вашій кар'єрі, я б краще займався штучним інтелектом", - зауважив Шмідт.

Використання зброї на війні в Україні - останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський показав українські розробки зброї, які успішно знищують російських окупантів.

"На морі - "Нептун", Sea Baby, MAGURA V5. На землі - "Богдана", "Стугна", "Корсар". У повітрі - "Бобер", "Морок", "Лютий". Наші українські розробки, які очищають Чорне море, додають сили нашій державі та знищують російський потенціал", - зазначив глава держави.

Також повідомлялось, що ЗСУ отримають один з найбезпечніших бронеавтомобілів у світі. Зокрема міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання у Збройні сили України броньовану інженерну машину Buffalo MP.

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