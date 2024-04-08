Якби не останнє замовлення ВМС США, то виробництво винищувачів завершилось вже наступного року.

Авіаційний гігант Boeing припиняє виробництво свого багатоцільового винищувача F/A-18 Super Hornet до 2027 року. Останнє замовлення компанія отримала від ВМС США 19 березня. Вони запросили 17 F/A-18 на суму 1,3 мільярда доларів.

Як пише bulgarian military, причиною є відсутність нових замовлень. Якби не ВМС США, то останні літаки були б випущенні у 2025 році.

Віце-президент Boeing з бойових літаків Марк Сірс заявив, що зміна напрямку виробництва вже на горизонті. Завод, який займається F/A-18 перейде на випуск нових агрегатів. Це зроблять шляхом уповільнення виробничих циклів, звільнення ресурсів для інших ініціатив, таких як винищувач F-15EX, навчально-тренувальний T-7A та безпілотний літак-заправник MQ-25 Stingray.

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Попри припинення виробництва, F/A-18 Super Hornet ще не скоро знімуть з ВМС США. Ймовірно, протягом тривалого часу він залишатиметься їхнім основним авіаносцем.

У довгостроковій перспективі F/A-18 Super Hornet має бути замінений або F-35, або іншим літаком наступного покоління. Коли це станеться, це означатиме кінець видатної кар’єри для F/A-18, перший політ якого відбувся ще у 1978 році. Його оновлена версія Super Hornet літає з 1995 року.

F-18 Hornet для України

Україна намагається добути для своїх пілотів будь-які сучасні літаки. Минулого року стало відомо, що Фінляндія вирішила замінити F-18 Hornet на F-35А. Таким чином 55 "пташок" в них зберігатимуться без потреби.

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи готова Україна прийняти від Фінляндії винищувачі четвертого покоління F-18 Hornet, які там планують вивести з експлуатації.

Глава держави зауважив, що пріоритетними для України є саме F-16 – через їхню кількість, яка може забезпечити потреби українських повітряних сил. Однак, за його словами, Україна готова отримувати будь-які типи літаків.

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