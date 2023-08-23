Всього на озброєнні Фінляндії перебуває 55 винищувачів F-18 Hornet.

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи готова Україна прийняти від Фінляндії винищувачі четвертого покоління F-18 Hornet, які там планують вивести з екплуатації.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції із прем’єром Фінляндії Петтері Орпо у Києві глава держави зауважив, що пріоритетними для України є саме F-16 – через їхню кількість, яка може забезпечити потреби українських повітряних сил. Однак, за його словами, Україна готова отримувати будь-які типи літаків.

"Ми на війні… Ми беремо все, що нам дають, щоб захищати свою державу. Ми готові навчатися на всьому, що пливе і що літає. Якщо Фінляндії не потрібні F-18, то давайте - ми із задоволенням [приймемо]", - сказав він.

Зеленський також зауважив, Україна зацікавлена у більшій кількості бронетранспортерів. Зокрема, й це питання вони обговорили з Орпо.

F-18 Hornet від Фінляндії - що треба знати про літаки

Фінляндія вже закуповує винищувачі п’ятого покоління F-35А – на заміну F-18 Hornet попереднього покоління, яких країна має на озброєнні 55 одиниць.

Перші F-35 країна має отримати у 2026 році, а виведення з експлуатації F-18 заплановане на 2028-2030 роки. У березні 2023 року Україна запросила у Фінляндії літаки Hornet.

F-16 для України - коли літаки буде отримано

Кілька днів тому Зеленський здійснив візити до низки країн Європи. В результаті його перемовин у Нідерландах та Данії лідери цих країн заявили, що готові надати Україні сучасні західні винищувачі F-16.

Кількість, яку нададуть Нідерланди, наразі точно невідома. Раніше Зеленський говорив аж про 42 винищувачі. Водночас, у Данії висловили готовність надати Україні 19 своїх F-16, перші шість з яких Україна отримає вже наприкінці цього року.

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