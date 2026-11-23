Щонайменше два винищувачі Rafale здійснили повноцінні посадки та зльоти на ділянці шосе.

У Франції – на відміну від таких країн, як Швеція чи Фінляндія, де подібна практика міцно вкоренилася, – використання автомагістралей як запасних злітно-посадкових смуг для винищувачів не розглядається. Тим більше що посадка літака на ділянку дороги – якою б довгою й широкою вона не була, та ще й за повної відсутності наземних засобів навігації для заходу на посадку, – завдання вкрай непросте. Але в майбутньому ситуація може змінитися, пише opex360.com.

Зараз Франція планує провести такі тренування, скориставшись можливостями навчань Protective Fence 26, які наразі відбуваються у Фінляндії за участю близько 40 літальних апаратів та понад 4000 військовослужбовців.

Зокрема, у навчаннях задіяні двадцять винищувачів F/A-18 Hornet, навчально-тренувальні літаки Hawk, а також фінські вертольоти NH90. Ця авіатехніка діє спільно з нідерландськими F-35A, шведськими JAS-39 Gripen та французькими Rafale. У навчаннях також беруть участь фахівці зі США та Великої Британії.

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Ці навчання дають ВПС Франції можливість перевірити, чи може винищувач Rafale злітати з ділянки автомобільної дороги – у даному випадку йдеться про дорогу в районі Янневірта (Jännevirta).

За даними ВПС Фінляндії, щонайменше два винищувачі Rafale виконали вправи "дотик до злітно-посадкової смуги з подальшим відходом на друге коло" (touch-and-go), а також повноцінні посадки та зльоти на ділянці шосе.

ВПС Фінляндії також опублікували знімки, на яких зображені винищувачі Rafale, що належать до 1/30-ї винищувальної випробувальної ескадрильї "Côte d’Argent" ("Срібний берег"). До завдань цього підрозділу входить оцінка систем озброєння та визначення умов їх бойового застосування.

Втім, це не вперше, коли винищувач ВПС Франції (AAE) використовує автомагістраль як злітно-посадкову смугу. У 1998 році два літаки Mirage 2000C зі складу 1/5-ї винищувальної ескадрильї "Вандея" (Vendée) успішно виконали подібне завдання – причому в незапланованому порядку – під час навчань "Drogowy Odcinek Lotniskowy" ("Дорожня ділянка аеродрому"), що проходили в Польщі.

Нагадаємо, Україна має отримати від Франції літаки Rafale. Очікується, що перші винищувачі надійдуть на озброєння України у 2028–2029 роках. У рамках першої партії Україна має отримати чотири Rafale.

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