На сьогодні Військово-морський флот Росії отримав три фрегати проєкту 22350.

У Санкт-Петербурзі спустили на воду фрегат проєкту 22350 "Адмирал Исаков", який став одним з найбільших кораблів РФ нової побудови. Про це повідомлять російські пропагандистські ЗМІ.

Фрегат "Адмирал Исаков" є четвертим кораблем у серії. Перший з них – "Адмирал Горшков" – прийняли до складу російського флоту у 2018 році.

Повна водотоннажність фрегатів проєкту 22350 складає 5400 тонн, а їх довжина дорівнює 135 м. До складу екіпажу входить 186-210 осіб.

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Фрегати проєкту 22350 – багатоцільові кораблі, які можуть вирішувати завдання як у ближній, так і в дальній морській зоні світового океану. Кораблі отримали нове озброєння, зокрема, крилаті ракети типу "Калибр" та протикорабельні ракети типу "Циркон".

Останні самі росіяни називають "гіперзвуковими". Не всі згодні з такою оцінкою, втім головною проблемою ракети називають не швидкість, а її бойову частину.

Нагадаємо, раніше експерти проаналізували одну з таких ракет, якими росіяни атакували Україну. Як виявилось, вага бойової частини 3М22 "Циркон" складає приблизно 100-150 кг, чого замало для знищення великого корабля, наприклад, авіаносця.

Втім, в деяких джерелах зазначається, що маса бойової частини 3М22 може досягати "300-400 кг". Підтвердити або спростувати це наразі неможливо.

Зазначимо також, що окрім фрегатів проєкту 22350 носіями ракети "Циркон" виступають і деякі інші російські надводні кораблі та підводні човни. Зокрема, атомні субмарини проєкту 885 "Ясень".

Російський флот – останні новини

У серпні до складу ВМФ РФ прийняли малий ракетний корабель проекту 22800 "Амур", який може виступати носієм крилатих ракет "Калибр".

А раніше, у червні, росіяни спустили на воду малий ракетно-артилерійський корабель "Ставрополь", який став 12-м представником проекту 21631 "Буян-М".

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