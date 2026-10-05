На аеродромі біля Москви зводять гігантські ангари: експерти назвали можливе призначення

За словами аналітиків, для простого розміщення бомбардувальників розміри першої будівлі здаються завеликими.

Росія завершує будівництво ангарів на аеродромі "Раменське", що знаходиться недалеко від Москви. Це доводять супутникові знімки, які опублікували аналітики групи AviVector.

За словами експертів, швидше за все, вони призначені для випробування бомбардувальників Ту-22М3, Ту-95 та Ту-160.

Водночас "Мілітарний" нагадав, що вперше нове будівництво зафіксували в березні 2026 року. Перша будівля має розміри 100 × 230 × 33 м та містить окремі ангари завширшки близько 77 м. Розміри її прибудови становлять 17 × 220 × 8 м, а другої будівлі - 90 × 220 м.

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Видання зазначає, що для простого розміщення бомбардувальників розміри першої будівлі здаються завеликими. Кожна секція завширшки близько 77 м перевищує максимальний розмах крил Ту-160 приблизно на 21 м. Водночас її глибина 100 м - довжину літака майже на 46 метрів.

Своєю чергою загальна висота споруди становить 33 м та приблизно у 2,5 раза перевищує висоту найбільшого ракетоносця. Цей запас простору може бути необхідний для ремонтних та модернізаційних робіт з використанням кранів, робочих платформ тощо.

"Дорога з’єднує будівельний майданчик із Льотно-дослідним інститутом імені Громова, водночас з’єднання для виходу літаків на злітно-посадкову смугу немає. На знімках також видно ангари зі звичайних металоконструкцій із легким дахом. Такі споруди не забезпечують захисту від можливих атак безпілотників або ракет", - додає "Мілітарний".

Видання нагадало, що аеродром "Раменське" знаходиться у Жуковському Московської області та належить до випробувального комплексу Льотно-дослідного інституту імені Михайла Громова. Він використовується як експериментальна, державна та цивільна авіація. На цій же аеродромній базі функціонує міжнародний аеропорт "Жуковський", відкритий у травні 2016 року.

"Аеродромом користуються також випробувальні підрозділи авіабудівних компаній. Зокрема, база "Сухого" у Жуковському брала участь у випробуваннях Су-57, а комплекс "Яковлєва" проводить сертифікаційні випробування МС-21 та нового Superjet із російськими двигунами й системами. Водночас філія компанії "Туполєв", що має власні виробничі, лабораторні та випробувальні потужності, випробовує дослідні й модернізовані Ту-160М, Ту-95МС та Ту-22М3", - розповідає "Мілітарний".

Є інша гіпотеза, згідно з якою нові споруди можуть бути частиною розширення виставкового комплексу, павільйони якого знаходиться біля будівництва. Тут проводили Міжнародний авіаційно-космічний салон, який створили в Жуковському 1993 року та проводили раз на два роки на території аеродрому Льотно-дослідного інституту імені Громова.

"Для проведення салону на аеродромі створили постійний виставковий комплекс, територія якого перевищує 42 га: понад 40 тис. м² відвели під павільйони й виставкові шале, а понад 45 тис. м² – під демонстрацію техніки просто неба. Таке сусідство дозволяє припустити, що нові споруди можуть бути частиною розширення виставкового комплексу", - підкреслюють у матеріалі.

Інші новини про авіацію РФ

Як писав УНІАН, СБУ уразила російські винищувачі Су-35 та Су-34 на військовому аеродромі в Адигеї. У службі наголосили, що обидва літаки - носії керованих авіаційних бомб (КАБів), які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах.

Також повідомлялось, що два військові літаки з Москви пролетіли над Польщею. Йдеться про Іл-76МД та Lockheed C-130H Hercules, які пройшли через повітряний простір Польщі, а потім попрямували на південний захід у напрямку Алжиру.

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