Росія не зупитить удари і готова воювати 'навіть за 0,01%' Донбасу, – Песков

Пєсков назвав удари по Україні єдиним способом досягнення російських інтересів.

Росія вважає удари по Україні єдиним способом досягнення своїх інтересів і не збирається зупинятися, поки не захопить весь Донбас. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков в інтерв’ю російським ЗМІ.

Пєсков стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито "хоче миру", при цьому одразу ж після цього заявив про наміри Кремля продовжувати війну.

"Ось що сказав Путін? Ми хочемо миру, і для нас краще досягти його мирними засобами, але поки це неможливо, ми будемо воювати і будемо воювати з усією силою", – заявив він.

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При цьому рупор Кремля пригрозив, що "ті, хто плекає плани щодо нанесення нищівного удару Росії, заплатять за це високу ціну".

Крім того, Пєсков прокоментував питання тимчасово окупованих територій України. Він заявив про плани РФ домогтися окупації всієї території Донбасу і воювати "навіть за 0,01% території".

"Та хоч піввідсотка, хоч одна сота відсотка. Це Російська Федерація. Тут нема чого обговорювати", – заявив Пєсков.

Плани Росії в Україні

Раніше в РФ пообіцяли посилити удари по Києву та іншим українським регіонам нібито у відповідь на дії українського керівництва. Вранці 4 жовтня російські війська атакували Північний міст у Києві, серйозно пошкодивши дорожнє полотно та тепломагістраль. Також росіяни атакували телекомунікаційну компанію в Дніпрі, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Як зазначають в ISW, Росія вже розпочала кампанію ударів по українській енергетиці напередодні зими – раніше, ніж у попередні роки.

Аналітики вважають, що успіхи України на полі бою у 2026 році, ймовірно, Володимира Путіна переглянути початкову стратегію досягнення перемоги та змістити акцент на примушення України до капітуляції за допомогою кампанії ударів великої дальності взимку, відмовившись від ставки на просування сухопутних військ.

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