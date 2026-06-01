Користь та вплив Gripen в Україні визначатиме одна ключова деталь, – експерти

Ракети "Метеор", дальність дії яких перевищує 100 кілометрів, дозволять Україні стримувати російські винищувачі.

28 травня стало відомо, що Швеція передасть Україні 16 винищувачів Gripen, і багато хто вважає їх ідеальними літаками для повітряної війни в Україні. Однак, як зазначають експерти, користь і вплив цих винищувачів у війні визначить одна ключова деталь.

Як пише RadioFreeEurope, питання в тому, чи будуть передані разом з винищувачами сучасні боєприпаси, зокрема, ракети "Метеор".

Ці далекобійні ракети класу "повітря-повітря" "потрібні для того, щоб стримувати російські винищувачі, такі як Су-34", – заявив Крістоф Бергс, аналітик з питань авіації з Королівського інституту об’єднаних служб Великої Британії.

Російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 зазвичай запускають плануючі бомби, які пролітають 60-100 кілометрів, щоб вразити територію України. Цю дешеву авіаційну зброю важко зупинити, і вона надзвичайно руйнівна.

Водночас ракети в нинішньому арсеналі ВПС України не мають достатньої дальності для ураження російських бомбардувальників без проникнення в "небезпечні ешелони далекої російської ППО навколо лінії фронту", каже Бергс.

Однак ракети "Метеор", дальність дії яких перевищує 100 кілометрів, дозволять Україні розширити зону ризику для російських пілотів за межі дальності дії керованих бомб.

Плюси і мінуси Gripen для України

Передбачається, що ці літаки також будуть використовуватися для відстеження та збивання російських ракет і безпілотників, таких як іранські "Шахед".

Багато хто вважає шведські Gripen ідеальними літаками для повітряної війни України, з огляду на їхні відносно низькі експлуатаційні витрати – найнижчі серед групи порівнянних західних винищувачів – та простоту конструкції.

Прихильники цих літаків стверджують, що досвідчений пілот може бути підготовлений до бойових вильотів на Gripen всього за три-чотири місяці навчання. На відміну від цього, майбутнім пілотам F-16 потрібно щонайменше шість місяців підготовки на американському літаку.

Літаки унікальні своєю здатністю злітати та сідати на нерівних злітно-посадкових смугах довжиною всього 400 метрів, а також швидким часом підготовки до польоту. Gripen, що повертається з бойового завдання, може бути дозаправлений і укомплектований екіпажем усього з п'яти осіб протягом "10-15 хвилин", за словами його виробника.

Водночас Gripen піддавалися критиці в минулому. Так, у 2008 році швейцарські випробувачі дійшли висновку, що літак "незадовільний" у повітряних боях. За десятиліття служби у військово-повітряних силах по всьому світу ці літаки ще не здобули жодної перемоги в повітряному бою.

Як писав УНІАН, Швеція передасть Україні перші 16 винищувачів Gripen C/D на початку 2027 року, а до 2030 року Україна отримає ще 22 новітніх Gripen E, які будуть закуплені за кошти європейської допомоги.

Експерти зазначають, що ці винищувачі в поєднанні з далекобійними ракетами Meteor і літаками дальнього радіолокаційного виявлення AWACS можуть істотно посилити можливості України в повітрі та створити серйозні проблеми для російської авіації.

