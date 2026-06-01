Дорожчий за золото і платину: цей рідкісний метал виробляють лише дві країни

Світове річне виробництво родію ледь перевищує 26 тонн.

Родій сьогодні є одним із найцінніших елементів на планеті. Наразі цей метал коштує вдвічі дорожче за золото та майже уп’ятеро дорожче за платину.

Як пише румунське видання Antena 3 CNN, цей метал не існує у власних родовищах і зустрічається лише як побічний продукт у платинових та нікелевих рудах.

Світовий ринок родію сьогодні майже повністю контролюють дві країни. Близько 85% світового виробництва припадає на Південну Африку, тоді як ще приблизно 12% ринку контролює Росія.

За оцінками експертів, за останні два століття у світі було видобуто лише близько 425 тонн родію, з яких приблизно 300 тонн припадають на Південну Африку.

Водночас попит продовжує зростати, а головним споживачем залишається автомобільна промисловість.

Уже понад 30 років родій використовується в автомобільних каталізаторах завдяки своїй здатності перетворювати оксиди азоту, які спричиняють кислотні дощі, на безпечний азот. Щороку автомобільна галузь споживає більше родію, ніж видобувається в шахтах.

Дефіцит покривається завдяки переробці відпрацьованих каталізаторів, які забезпечують близько 20% світової потреби в цьому металі.

Ціна родію неодноразово демонструвала різкі коливання. У 1970-х роках одна тройська унція коштувала близько 200 доларів. Станом на 1 червня 2026 року ціна родію складає 8 800 доларів за тройську унцію (283 долари за грам). У лютому 2026 року ціна металу доходила до 12 240 дол. за унцію (393,6 дол. за грам).

Попри свою надзвичайну ціну, родій залишається маловідомим для широкої аудиторії. Для Південної Африки цей метал має стратегічне значення: експорт родію приносить країні мільярди доларів щороку та конкурує за прибутковістю із золотодобувною галуззю.

Фахівці зазначають, що значні запаси родію все ще залишаються під землею, однак їхній видобуток стає дедалі складнішим і дорожчим. Деякі південноафриканські шахти вже сягають глибини понад 2 000 метрів, а витрати на розробку родовищ постійно зростають.

Втім, попит на цей рідкісний метал навряд чи суттєво зменшиться найближчим часом. Поки автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння залишаються домінуючим видом транспорту у світі, родій і надалі зберігатиме статус одного з найдорожчих і найдефіцитніших металів на планеті.

