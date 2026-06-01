'Нова ера ПК': Nvidia представила суперчип, що поєднує процесор та відеокарту

Nvidia офіційно представила RTX Spark – лінійку топових ARM-чипів, призначених для ноутбуків на Windows та міні-ПК. Корпорація обіцяє продуктивність рівня RTX 5070 і автономність рівня MacBook.

Флагманська конфігурація RTX Spark включає 20-ядерний CPU Grace (10+10), створений спільно з MediaTek, і графіку Blackwell RTX з 6144 ядрами CUDA та тензорними ядрами 5-го покоління з підтримкою FP4. Чип підтримує до 128 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, але базовий мінімум – 16 ГБ.

Головна особливість RTX Spark – це те, що він, по суті, замінює окрему відеокарту. Nvidia стверджує, що продуктивності вбудованої графіки вистачить для рендерингу 3D-сцени обсягом 90 ГБ, монтажу 12K-відео та понад 100 FPS у роздільній здатності 1440p в AAA-іграх з увімкненим трасуванням променів. І все це на ноутбуці товщиною 14 мм, без підключення до джерела живлення.

Nvidia заявляє про глибоку інтеграцію RTX Spark з професійним програмним забезпеченням: Adobe оптимізує Photoshop і Premiere, підтримку отримають Blender, DaVinci Resolve, Cinema 4D та інші популярні програми. Також компанія робить велику ставку на ШІ. За її словами, це ідеальний варіант для запуску потужних локальних LLM.

Чип побудований на архітектурі Arm, як рішення Apple і Qualcomm, тому старі Windows-додатки для x86 запускатимуться через емуляцію. Але Nvidia запевняє, що Microsoft вже достатньо підготувала Windows і емулятор Prism для нової платформи.

Одним із перших флагманів на RTX Spark стане 15-дюймовий Microsoft Surface Laptop Ultra. У продаж він має надійти цієї осені. Крім того, у розробці перебувають понад 30 моделей ноутбуків і 10 настільних ПК від Acer, Asus, Dell, Gigabyte та інших лідерів ринку. Про ціни поки що не говорять.

Оскільки RTX Spark не можна використовувати разом із дискретними відеокартами, у класичних ігрових ПК ці процесори не з'являться. Можливість застосування в портативних консолях Nvidia поки що не коментує.

Згідно зі свіжим звітом, Nvidia захопила майже весь ринок відеокарт: понад 94% GPU, які продаються для настільних комп'ютерів, постачаються саме Team Green. Частка AMD впала до 5%, а продажі Intel виявилися фактично нульовими.

Також Nvidia підтвердила, що більше не збирається знижувати ціни на старі відеокарти. Попит на GPU сьогодні настільки величезний, що навіть моделі 5-річної давності продовжують стрімко дорожчати, але їх все одно розкуповують.

