Чому вчені масово засаджували Чорнобиль і Фукусіму соняшниками: дивовижна причина

Соняшники мають унікальну надздібність.

Це сталося відразу після обіду 11 березня 2011 року, коли катастрофа обрушилася на східне узбережжя Японії. Катастрофічний землетрус магнітудою 9,0, за яким швидко послідувало потужне цунамі, обрушився на префектури Міягі та Фукусіма, забравши життя десятків тисяч людей. Потім, як руйнівний фінал, на атомній електростанції "Фукусіма-1" в Окумі сталася серія вибухів, в результаті яких у навколишнє середовище були викинуті токсичні радіоактивні відходи.

Наслідки того, що на місцевому рівні стало відомо як "3.11", відчуваються й сьогодні, поки Японія намагається знайти способи впоратися з мільйоном тонн радіоактивних стічних вод і вдвічі меншою кількістю твердих відходів. Але серед усіх суперечок і високотехнологічних рішень є одна програма з очищення, яку ви могли пропустити – соняшники, пише IFL Science.

"Ми садимо соняшники, польову гірчицю, амарант і целозію гребінчасту, які, як вважається, поглинають радіацію, – підкреслив Кою Абе, головний монах сусіднього буддійського храму Дзьоендзі, через кілька місяців після катастрофи. – На даний момент ми виростили не менше 200 000 квітів і розповсюдили набагато більше насіння. Щонайменше 8 мільйонів соняшників, що цвітуть у Фукусімі, походять звідси".

Це не просто японська народна мудрість – за цим стоїть серйозна наука

Соняшники, як виявилося, приголомшливо очищають навколишнє середовище від радіоактивних відходів – саме тому їх масово висаджували після Чорнобильської катастрофи 1986 року.

"Соняшники дійсно добре поглинають певні радіоактивні ізотопи, – пояснив ґрунтознавець Майкл Блейлок в інтерв’ю 2011 року. – І це дійсно той зв'язок між соняшниками та атомними електростанціями, який ми виявили. З деякими наслідками чорнобильської аварії ми змогли впоратися шляхом висадки соняшників у постраждалих районах".

Чому саме соняшники

Ці життєрадісні рослини були обрані не за їх зовнішній вигляд – хоча це, безумовно, бонус. Соняшники мають цілу низку практичних властивостей, які роблять їх ідеальними для роботи з ядерного очищення: вони ростуть швидко, легко і практично де завгодно.

Що ще краще, вони зберігають більшу частину своєї біомаси в листі та стеблах, тому радіоактивний матеріал, поглинений рослинами, можна утилізувати без необхідності викопувати коріння.

Фіторемедіація, або використання рослин для очищення навколишнього середовища від токсинів, мала величезний успіх у Чорнобилі, де ядерна катастрофа залишила прилеглий ґрунт і воду сильно забрудненими радіоактивними елементами цезієм і стронцієм.

Цей процес працює, тому що ізотопи "імітують" поживні речовини, які соняшник поглинав би природним шляхом: цезій імітує калій, необхідний рослинам для фотосинтезу, а стронцій видає себе за кальцій, що забезпечує структурну підтримку.

"Це було дуже ефективно для води, – пояснив Блейлок. – З ґрунтом ситуація була трохи іншою, тому що цезій у ґрунті – це досить складна річ".

Але за правильного збігу обставин вони могли б бути ефективними у видаленні цих забруднюючих речовин із ґрунту у Фукусімі.

На жаль, незважаючи на успіх у Чорнобилі, зусилля з фіторемедіації у Фукусімі в кінцевому підсумку були визнані невдалими. Про цей експеримент існує не так багато літератури, але ті нечисленні проведені аналізи не змогли виявити жодної рослини, яка могла б ефективно знизити рівень радіоактивних ізотопів у ґрунті.

Певною мірою, однак, це не повинно викликати подиву – між Фукусімою та Чорнобилем було просто занадто багато відмінностей, щоб експерименти пройшли однаково.

"Знаєте, те, що ми виявили в Чорнобилі – ми приїхали туди через кілька років після того, що сталося. І це дало достатньо часу для того, щоб цезій зафіксувався в ґрунті, а це дуже сильно залежатиме від типів ґрунтів, – заявив Блейлок. – Знаєте, ґрунти з дуже високим вмістом слюди, певні глини, будуть дуже складними для видалення цезію, як тільки цезій зафіксується".

Але навіть незважаючи на те, що соняшники не змогли врятувати Фукусіму від радіаційних опадів, вони все одно допомогли відновленню в інших аспектах.

"Ми були так зайняті, адже сотні місцевих жителів приходили збирати квіти, – підкреслила місцева мешканка Томое після того, як її рідне місто було спустошене. – Це допомагає мені забути про радіацію".

