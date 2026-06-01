Трамп може 'дотиснути' Путіна в Балтиці та змусити його завершити війну, – Forbes

Президент США Дональд Трамп має можливість прискорити припинення війни Росії проти України. Спираючись на логіку своєї кампанії в Ірані, він міг би застосувати повітряний і морський тиск у Балтійському регіоні, що змусило б Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Forbes пояснює, як Трамп може реалізувати цей сценарій, чим він хороший і які в ньому є підводні камені.

Як пояснює видання, США можуть очолити партнерів по НАТО та ЄС у кампанії щодо забезпечення дотримання санкцій у Балтійському морі, яка буде спрямована на судна, вантажі, портові послуги, страхові угоди та фінансові мережі, що підтримують російську військову машину. Це дасть Вашингтону інструмент примусу, який буде законним, заснованим на коаліції, масштабованим і безпосередньо пов'язаним з переговорами.

Російські балтійські порти, такі як Приморськ та Усть-Луга, є ключовими вузлами в системі експорту енергоносіїв Москви. Балтійська кампанія повітряного та морського тиску зробила б морські доходи Росії менш надійними, дорожчими та вразливішими до збоїв.

"При цьому метою не має бути оголошення формальної блокади російських портів, що спричинить непотрібні юридичні та політичні ризики. Вашингтон також не повинен називати цю кампанію карантином. Більш точне та обґрунтоване формулювання: Балтійська ініціатива щодо забезпечення безпеки повітряного та морського транспорту та дотримання санкцій", – пише Forbes.

Подібна кампанія має бути спрямована проти суден, вантажів, постачальників послуг, страховиків, власників, операторів та фінансових мереж, що підтримують війну Росії проти України. Вона не повинна прагнути зупинити нейтральну торгівлю, атакувати нейтральне судноплавство або морити голодом російських мирних жителів. Це має бути цілеспрямована спроба забезпечити дотримання санкцій, виявити ухилення від них, збільшити витрати та змусити Москву зіткнутися з наслідками триваючої агресії, підкреслює видання.

П'ять стовпів кампанії

1. Вона має бути цілеспрямованою. Кампаніямає бути зосереджена на російських організаціях, що перебувають під санкціями, танкерах тіньового флоту, обманних методах судноплавства, пов’язаних з ухиленням від санкцій. Вона не повинна перешкоджати законному судноплавству.

2. Вона має бути коаліційною. УчастьЄвропи має важливе значення для підвищення легітимності та зміцнення принципу, згідно з яким Європа має нести більшу частину тягаря європейської безпеки.

3. Вона має бути юридично дисциплінованою. Замість масштабної блокади кампанія має спиратися на забезпечення дотримання санкцій, митне законодавство, вимоги до страхування та класифікації, охорону навколишнього середовища.

4. Вона має бути поступовою та оборотньою. Якщо Росія розпочне серйозні переговори та виконає умови, заходи можуть бути поетапно призупинені.

5. Вона має бути пов’язана з чіткими дипломатичними цілями. Мета полягає в тому, щоб змусити Москву вести переговори з Україною щодо врегулювання. Це має виражатися конкретними кроками: припиненням нападів, укладенням перевіреного перемир’я, виведенням військ у рамках надійних угод, поверненням викрадених мирних жителів і дітей, повагою до суверенітету України та участю в механізмах відновлення чи компенсації.

У чому небезпека

Будь-яка подібна кампанія може бути названа актом війни – і Москва цілком може так вчинити.

При цьому США та їхні союзники повинні чітко заявити про свої наміри. Ця кампанія не спрямована на припинення законної нейтральної торгівлі або напад на нейтральне судноплавство. Вона також не замінює собою подальшу підтримку України на полі бою. Це додатковий засіб, що робить економічні системи, які підтримують російську агресію, більш дорогими, менш передбачуваними та більш вразливими.

У чому вигода для Трампа

У результаті Трамп отримає надійний шлях до переговорів, демонстрацію розподілу тягаря між союзниками, законну альтернативу прямій ескалації та інструмент для посилення тиску на Москву.

Це дозволить йому заявити, що Сполучені Штати не миряться з глухим кутом, не діють поодинці і не поспішають воювати, а натомість використовують свою військово-повітряну та військово-морську міць, а також вплив союзників, щоб змусити Путіна зробити дипломатичний вибір: серйозно вести переговори або зіткнутися зі зростаючим тиском на доходи.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує втрачати ініціативу на полі бою, а тому зараз існує можливість для дипломатичного врегулювання війни.

"Я вважаю, що нам потрібно знайти дипломатичний шлях – сісти й поговорити – до початку наступної зими. Але це залежить від внутрішнього тиску на Путіна з боку його суспільства, а також від санкційного тиску США та Європи на Росію", – додав Зеленський.

Також він сказав, що Україна очікує на приїзд радників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва вже за два тижні.

