Вартість контракту не називається.

Міністерство оборони України замовило у французької компанії Thales другу радарну систему Control Master 200 для підсилення протиповітряної оборони. Про це повідомляє Le Monde.

Зазначається, що перший такий радар Україна отримала ще в 2023 році. Він уже довів свою ефективність. Водночас вартість нової покупки не називається.

"ControlMaster 200 одночасно виявляє і відстежує низькі і висотні цілі в усіх типах середовища, забезпечуючи координацію засобів ППО, від ППО дуже малої дальності до розширеної ППО малої дальності (E-Shorad)", – заявили в Thales.

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Французький виробник наголосив, що система включає в себе радар повітряного спостереження Ground Master 200, систему радіозв'язку, центр управління ControlView і портативний термінал розподілу озброєння.

Ground Master 200: характеристики

Ground Master 200 – це радар середнього радіусу дії, встановлений на вантажівці. Він може виявляти літальні апарати противника на відстані 250 кілометрів і боротися з ними на відстані 100 кілометрів. При цьому неважливо, летять цілі на малій швидкості і низькій висоті, як безпілотники, чи на великій висоті, як літаки.

Виробник також стверждує, що Ground Master 200 забезпечує захист від ракет і артилерійського вогню, оскільки попереджає наземні війська про обстріл з боку противника.

Згідно з даними з відкритих джерел, операторами Ground Master 200 наразі є Норвегія, а також ОАЕ. Україна вперше підписала угоду про придбання GM 200 у лютому 2023 року. Зазначалося, що вони повинні мали бути інтегровані з ЗРК SAMP/T.

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