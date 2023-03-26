Північна Македонія провела аналіз і вирішила, що готова передати Україні 12 гелікоптерів Мі-24. Відповідна пропозиція буде внесена на наступному засіданні уряду 29 березня.
Ухвалення такого рішення не вплине на боєготовність Збройних Сил Північної Македонії. Про це повідомила міністр оборони країни Слов'янка Петровська й додала, що замість цих вертольотів країна придбає вісім нових, пише видання "Независен Весник".
"Вся техніка, яка наразі передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна, і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої за нашими планами закінчується термін експлуатації. Ця техніка не буде невід'ємною частиною нашого озброєння, і цілком певно, що через короткий проміжок часу нам довелося б її знищити", - сказала Петровська.
Як пише видання Defence24, із 12 штурмових Мі-24 і 4 багатоцільових гелікоптерів Мі-8/17, які має Північна Македонія, її Збройні сили використовують лише по дві машини кожного типу.
Чотири Мі-24 були модернізовані протягом останніх 10 років у співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems. Вони були адаптовані для взаємодії з силами НАТО та оснащені авіонікою, що дозволяє використовувати окуляри нічного бачення (NVG) і систему нічного бачення Aviators (ANVIS/HUD). Також додано сучасну навігацію, інфрачервоне освітлення та інші модифікації.
"На складах Збройних сил Північної Македонії досі перебувають шість немодернізованих гелікоптерів Мі-24, але вони знаходяться там уже кілька років і не придатні до польотів. Однак їх можна використовувати як запчастини для інших машин. Усього йдеться про чотири (по два Мі-24 і Мі-8) модернізовані гелікоптери, готові до експлуатації відразу; чотири борти (Мі-24), які вимагають ремонту; і вісім гелікоптерів (шість Мі-24 і два Мі-8/17), що не літають принаймні 15 років та підходять для запчастин", - пише Defence24.
Зброя для Україні - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 20 березня Північна Македонія підтвердила передачу Україні чотирьох штурмовиків Су-25, але для польотів вони непридатні. Їх можна використати тільки на запчастини.
Раніше, 14 березня уряд Північної Македонії схвалив новий пакет оборонної допомоги для України, проте його деталі наразі не розголошуються.