Маск може об’єднатися з Україною для боротьби з іранськими дронами, - Forbes

Cупутникові мережі та комерційна космічна інфраструктура дедалі частіше розглядаються як частина сучасного поля бою.

Ілон Маск і його компанія SpaceX потенційно можуть співпрацювати з українськими розробниками оборонних технологій для створення систем протидії іранським безпілотникам, пише Forbes.

Причиною таких припущень стала різка ескалація риторики з боку Ірану щодо інфраструктури SpaceX та терміналів Starlink. Іранське інформаційне агентство Fars заявило, що американські та ізраїльські військові нібито використовували технології Starlink у бойових операціях і пообіцяло "збройну помсту", попередивши про можливі удари по об’єктах компанії.

"Наземні станції Starlink, розташовані на окупованих територіях Катару, Йорданії, ОАЕ та Оману, разом із партнерами SpaceX є новими цілями Ірану", – йшлося у заяві Fars.

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Як зазначає засновник аналітичного центру New Space Economy Браян Херлі, під загрозою можуть опинитися не лише термінали Starlink, а й інша інфраструктура компанії Маска.

"Це означає, що не лише тисячі інтернет-терміналів Starlink… але й наземні станції SpaceX, а також будь-яке підприємство, контрольоване xAI або X, потенційно можуть опинитися під атакою", – пояснив Херлі.

Він також підкреслює, що хоча прямих доказів військового використання Starlink немає, Іран може діяти на основі припущень:

"Іран може припускати або стверджувати про це, виходячи з ролі Starlink в Україні".

Український досвід як потенційна модель

Окрему увагу експерти приділяють українському досвіду війни дронів. Херлі зазначає:

"Україна набула практичного досвіду використання недорогих перехоплювачів, засобів радіоелектронної боротьби, сенсорів та швидкої адаптації до атак безпілотників типу "Шахед".

За словами аналітиків, саме цей досвід може стати основою для майбутніх систем захисту об’єктів SpaceX у зонах ризику.

Експерти також попереджають, що супутникові мережі дедалі частіше стають частиною військових конфліктів.

"Загроза Ірану відповідає схемі, яку Росія використовувала в Україні: розглядаючи комерційну космічну інфраструктуру як частину бойового простору", – йдеться в оцінках експертів.

На цьому тлі, за словами Херлі, може формуватися новий ринок автономних систем протидії дронам, де технології SpaceX і український бойовий досвід потенційно здатні доповнювати одне одного.

Технології боротьби з дронами

Як повідомляв УНІАН, Україна наразі змогла значно нейтралізувати загрозу від "Шахедів", впровадивши велику кількість дронів-перехоплювачів. Такі дрони значно дешевші за "Шахеди", а завдяки своїй ефективності зводять нанівець намагання росіян вигарти війну на виснаження. Як писав Forbes, перехоплювачі змінили економічний баланс війни на користь України.

Нещодавно стало відомо, що Корпус морської піхоти США має намір укласти контракт з оборонною компанією V2X на постачання нової мобільної системи протидії безпілотникам Denied Area Sprinter-Hellfire (DASH), яку випробували в Україні.

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