Штучний інтелект зробив багатих ще багатшими: статки мільйонерів побили історичний рекорд

Кількість мільйонерів у світі збільшилася майже на 2 млн осіб і досягла рекордних 25,3 млн.

Світові багатії торік стали ще багатшими. Статки людей, чиї інвестиційні активи становлять щонайменше 1 млн доларів, зросли майже на 9%.

Як пише Bloomberg, сукупний капітал заможних осіб у світі досяг рекордних 98,3 трлн доларів у 2025 році, ідеться у звіті французької консалтингової та ІТ-компанії Capgemini. Для порівняння, за даними Світового банку світовий ВВП у 2024 році становив 111 трлн доларів.

"100 трильйонів доларів статків у світі – це колосальна сума грошей і, відверто кажучи, величезна можливість", – заявив керівник стратегічних клієнтських програм американської інвестиційної компанії BlackRock Джаред Мерфі.

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Згідно зі звітом, основним джерелом нового багатства стало зростання вартості акцій технологічних компаній, пов'язане з розвитком штучного інтелекту. Завдяки цьому кількість мільйонерів у світі збільшилася майже на 2 млн осіб і досягла рекордних 25,3 млн.

Водночас активи залишаються надзвичайно сконцентрованими в руках найбагатших. Статки ультрабагатих людей – тих, чий капітал перевищує 30 млн доларів, – зростали найшвидше серед усіх категорій. Їхня кількість досягла історичного максимуму – 250 тисяч осіб.

Очікується, що цього року процес накопичення багатства ще більше прискориться. Майбутнє первинне публічне розміщення акцій SpaceX має призвести до появи нових мільйонерів та мільярдерів і майже гарантовано зробить Ілона Маска першим у світі трильйонером. Також до виходу на біржу готуються AI-компанії Anthropic та OpenAI.

Найбільше нових мільйонерів у 2025 році з'явилося у США. Їхня кількість зросла на 736 тисяч і досягла 8,7 млн осіб, а сукупні статки заможних американців збільшилися на 10%.

Однак найбільш стрімке зростання багатства зафіксували країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Статки там збільшилися на 10,5%, що перевищило темпи Північної Америки. Головним чинником став різкий попит на напівпровідники, який підштовхнув азійські фондові ринки. Лідерами за кількістю нових мільйонерів стали Японія та Китай, де їх побільшало на 436 тисяч і 154 тисячі відповідно.

На Близькому Сході ситуація була протилежною: кількість заможних людей скоротилася на 1,4% через нижчі ціни на нафту та регіональні конфлікти.

У Європі кількість заможних осіб зросла на 6,5%, відновившись після попереднього спаду. Зростанню сприяли уповільнення інфляції та стабілізація фондових ринків. Особливо вирізнився Люксембург, де чисельність багатих громадян збільшилася на 13,5%.

Зростання багатства супроводжується посиленням майнової нерівності. За даними Федеральної резервної системи США, наприкінці 2025 року найбагатший 1% американських домогосподарств контролював майже 32% усіх статків країни – це найвищий показник від початку ведення такої статистики у 1989 році.

Багатії у світі - останні новини

Кількість доларових мільярдерів у світі стрімко зростає і до 2031 року може сягнути майже 4 тисяч. Європа нарощує свою частку, тоді як Америка - втрачає, попри зростання в абсолютних цифрах.

Різке уповільнення економічного зростання не завадило Російській Федерації встановити новий рекорд за кількістю доларових мільярдерів: за 2025 рік російський список багатіїв збільшився на дев’ять імен і тепер налічує 155 осіб із сукупним статком у 696,5 млрд доларів. Порівняно з довоєнним 2021 роком кількість росіян зі статком понад 1 млрд доларів зросла на 22 особи.

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