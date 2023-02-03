Рішення про припинення відносин з Іраном вже "на столі" у президента. Воно може бути ухвалено в будь-який момент.

Україна готова розірвати дипломатичні відносини з Іраном у будь-який момент. Рішення тільки за президентом. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "BBC News Україна".

Він зазначив, що Іран "перетнув межу", коли почав постачати Росії дрони-камікадзе для застосування проти України. Раніше МЗС внесло на розгляд президента пропозицію про розрив дипвідносин з Тегераном.

"Це наш сигнал Ірану - якою б вигідною не здавалася вам співпраця з Росією проти України, запевняємо вас, що негативні наслідки цієї співпраці в рази перевищать будь-яку вигоду", - заявив Кулеба.

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Він підкреслив, що рішення про розрив дипвідносин може бути ухвалено "в будь-який момент в залежності від подальшої поведінки Ірану".

При цьому глава української дипломатії запевнив, що йому невідомо, хто стоїть за ударами по іранських військових об'єктах в ніч на 29 січня.

"Ми Ірану нічого злого історично не зробили", - підкреслив він.

Війна в Україні - позиція Ірану

Влітку 2022 року Іран почав таємно поставляти в Росію свої дрони-камікадзе. У вересні ці дрони стали масово застосовуватися на фронті, а пізніше ворог став використовувати їх для ударів по українській енергетиці.

При цьому Іран довгий час заперечував, що постачає Росії зброю, і запевняв, що є нейтральною стороною по відношенню до війни в Україні.

Пізно ввечері 28 січня невідомі дрони атакували ряд військових об'єктів Ірану, включаючи завод з виробництва іранських дронів. В цій атаці Тегеран звинуватив ізраїльтян, але згадав також Україну.

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