Президент особливо відзначив Одеську та Херсонську зенітні ракетні бригади Повітряних сил.

Президент Володимир Зеленський зазначає, що протягом тижня українськими військами було збито понад 40 іранських ударних дронів.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Глава держави зауважив, що протягом тижня - від суботи до суботи - було збито понад 40 іранських ударних дронів, суттєву кількість російських ракет, шість ударних вертольотів окупантів та кілька їхніх літаків.

Відео дня

"Такий результат - це сотні врятованих життів українців, десятки збережених об'єктів критичної інфраструктури", - сказав Зеленський.

Він додав, що хоче особливо відзначити Одеську та Херсонську зенітні ракетні бригади Повітряних сил.

"Молодці, хлопці! Дякую усім нашим захисникам неба, абсолютно усім - усім зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам, які виконують зараз одне з найважливіших стратегічних завдань - рятують країну від повітряних ударів терористів", - зауважив президент.

Іранські дрони в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у липні Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів "Shahed-136" та "Mohajer-6". За різними оцінками, їх кількість може сягати кількох тисяч одиниць.

24 жовтня в українській розвідці повідомили, що в окупований Джанкой відбула група військових радників Ірану для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні безпілотників типу "Shahed-136" та "Mohajer-6".

За даними ГУР, Росія замовила у Ірану ще близько 2,4 тисяч дронів. Згодом стало відомо, що Іран хоче передати Росії балістичні ракети і ще більше безпілотників.

США заявили, що натомість країна-агресор може консультувати Іран щодо придушення протестів у країні, які тривають після смерті дівчини, яку затримала поліція за порушення правил носіння хіджабу.

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