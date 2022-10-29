Президент Володимир Зеленський зазначає, що протягом тижня українськими військами було збито понад 40 іранських ударних дронів.
Про це він сказав у своєму відеозверненні.
Глава держави зауважив, що протягом тижня - від суботи до суботи - було збито понад 40 іранських ударних дронів, суттєву кількість російських ракет, шість ударних вертольотів окупантів та кілька їхніх літаків.
"Такий результат - це сотні врятованих життів українців, десятки збережених об'єктів критичної інфраструктури", - сказав Зеленський.
Він додав, що хоче особливо відзначити Одеську та Херсонську зенітні ракетні бригади Повітряних сил.
"Молодці, хлопці! Дякую усім нашим захисникам неба, абсолютно усім - усім зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам, які виконують зараз одне з найважливіших стратегічних завдань - рятують країну від повітряних ударів терористів", - зауважив президент.
Іранські дрони в Україні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, у липні Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів "Shahed-136" та "Mohajer-6". За різними оцінками, їх кількість може сягати кількох тисяч одиниць.
24 жовтня в українській розвідці повідомили, що в окупований Джанкой відбула група військових радників Ірану для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні безпілотників типу "Shahed-136" та "Mohajer-6".
За даними ГУР, Росія замовила у Ірану ще близько 2,4 тисяч дронів. Згодом стало відомо, що Іран хоче передати Росії балістичні ракети і ще більше безпілотників.
США заявили, що натомість країна-агресор може консультувати Іран щодо придушення протестів у країні, які тривають після смерті дівчини, яку затримала поліція за порушення правил носіння хіджабу.
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