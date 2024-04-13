Заходу може знадобитися від п’яти до десяти років, щоб розробити ефективні військові засоби протидії іранським безпілотникам.

Іранські дрони з кожним роком все більше впливають на перебіг конфліктів у всьому світі. Для їхнього виготовлення часто використовуються американські запчастини.

Як йдеться у матеріалі Bloomberg, оволодіння Іраном низькотехнологічними бойовими діями з використанням дронів є новими ризиками для стабільності на Близькому Сході. Країна також заробляє валюту для фінансування своєї оборонної промисловості та зміцнює за допомогою продажів стратегічні альянси. Дрони роблять Тегеран грізним торговцем зброєю, здатним змінити характер конфліктів у всьому світі.

Іранські фахівці також постійно модернізують свої дрони, у тому числі – виходячи з російського досвіду в Україні. Іранські аналітики вирушали до Росії, щоб вивчити успіхи "Шахедів" для подальшого вдосконалення їхньої тактики ухилення.

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"Останні два роки були періодом гіперприскорення нової тактики та методів застосування Іраном БПЛА. Росія та Іран навчаються один у одного. Це майже так само важливо, як сам обмін технологіями", - вважає Метью Макінніс, офіцер розвідки Пентагону.

Речник Міністерства оборони США назвав закупівлю, розробку та розповсюдження безпілотників Іраном "зростаючою загрозою міжнародному миру та безпеці".

Загроза, що зростає

Підтримувані Іраном єменські хуси зуміли скоротити торгівлю через Суецький канал більш ніж на 50% цього року, обстрілявши вантажні судна у Червоному морі безпілотниками та ракетами. А з початку жовтневого спалаху війни в Газі підтримувані Іраном групи ополченців у Сирії та Іраку десятки разів бомбардували віддалені військові бази США в регіоні.

Використання безпілотних літальних апаратів Іраном стало більш досконалим після того, як адміністрація Трампа вийшла з іранської ядерної угоди в 2018 році. Американські та європейські дипломати ще два роки вели переговори про продовження відповідних обмежень Ради Безпеки ООН на продаж іранських ракет і безпілотників. Але після вбивства США іранського генерал-майора Касема Сулеймані під час удару безпілотника в Багдаді в січні 2020 року Іран і Росія, яка його підтримує, навряд чи приймуть будь-які подальші обмеження ООН на програми озброєнь Ірану.

Термін дії обмежень ООН щодо Ірану закінчився в жовтні, через кілька днів після війни, що охопила Газу. Кілька тижнів потому КВІР представив свою найдосконалішу зброю та безпілотники для верховного лідера Ірану, аятолли Алі Хаменеї. Йому показали останній Shahed-139, далекобійний розвідувальний безпілотник Shahed-147 та інші. Shahed-149 "Газа" з ракетною батареєю під крилом і радіусом дії до 2500 км може досягти Ізраїлю.

Санкції не зупиняють Іран

Cанкції проти Ірану впродовж десятиліть не змогли послабити військове виробництво країни. Деякі експерти й взагалі вважають, що економічна ізоляція змушує іранських фахівців діяти винахідливіше, що сприяє зростанню ефективності їхньої продукції. Іранські дрони стають все кращими і непомітнішими.

Іран покладається на будь-які електронні компоненти, які він може купити у азійських постачальників або переправити із США та Європи. Згідно з аналізом уламків Shahed-136, майже кожна деталь мала американське чи європейське походження. Комунікаційний чіп – від Analog Devices Inc з Массачусетсу. Мікроконтролер – від Texas Instruments Inc. з Далласа.

Обидві компанії відхрестилися від співпраці з Іраном. Водночас у Сенаті заявляють, що американські компанії або "знають, або повинні знати, куди йдуть їхні компоненти".

Згідно з неопублікованою доповіддю ETANA, на початку 2000-х Іран поділився більшою частиною своїх технологій безпілотників із Сирією. Десятки іранських вчених переїхали в Алеппо, щоб працювати в головній збройовій лабораторії країни, і разом зі своїми сирійськими колегами розробили чотири моделі безпілотників-камікадзе.

Запчастини та технології регулярно переправляють контрабандою із Сирії до ліванської Хезболли. Власна технологія безпілотників Ірану отримала розвиток у 2011 році, коли національне кіберкомандування за допомогою електронних засобів викрало Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, що діяв на афгансько-іранському кордоні. Іранські аерокосмічні експерти переконструювали дрон і та помістили його в скляний корпус, щоб гості могли милуватися. У 2018 році клон американського безпілотника, зарядженого вибухівкою, вилетів із Сирії до Ізраїлю в особливо напружений момент на Близькому Сході. Його збили ізраїльські гелікоптери.

Іноземні підставні мережі, якими керують тисячі приватних компаній, постачають імпортні частини в Іран, а іноді й готові компоненти державним виробникам безпілотників.

Росія та іранські дрони

Іранські дрони ефективні під час масованих атак. Саме тому Росія запускає зграю "Шахедів" в надії, що один або два вразять ціль. Наприклад, 6 березня було здійснено 42 запуски, збито 38, чотири проскочили та пошкодили кілька будівель. Атаки "Шахедів" завдали енергетичному сектору України збитків приблизно на 12 мільярдів доларів.

Росія платить Ірану 1,16 мільярда доларів за виробництво 6000 Shahed-136 до 2025 року. Ці дрони здатні транспортувати 50 кілограмів вибухівки на відстань 2500 км. Ці БПЛА виробляють в Елабузі, Татарстан. Очікується, що значна частина платежів Ірану надійде російською зброєю, наприклад, передовими винищувачами Су-35.

На думку експертів, Заходу може знадобитися від п’яти до десяти років, щоб розробити ефективні військові засоби протидії іранським безпілотникам.

Напруга з боку Ірану - останні новини

Напруженість в арабо-ізраїльському конфлікті досягла пікового рівня за останні роки. Після авіаудару по посольству Ірану в Сирії, який, імовірно, завдав Ізраїль, і внаслідок якого було знищено двох іранських генералів, Тегеран пригрозив Ізраїлю помстою.

На думку аналітиків, країни перебувають на межі військової ескалації. Зокрема, днями видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела написало, що Ізраїль очікує нападу Ірану протягом найближчих двох днів. За деякими даними, Іран для нападу на Ізраїль може застосувати понад сотню дронів і десятки ракет, здатних вразити військові цілі.

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