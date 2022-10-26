Інцидент послідував за тижнями жорстокого придушення КВІР протестуючих в країні.

В Ірані вбиті полковник і генерал корпусу вартових Ісламської революції Мехді Моллашахі і Джавад Кейха.

Обох застрелили в машині в іранському місті Захедан, адміністративному центрі Південно-Східної провінції країни Сістан і Белуджистан, повідомляють іранські ЗМІ.

Зазначається, що інцидент послідував за тижнями жорстокого придушення КВІР та іншими іранськими силами безпеки протестувальників у Захедані, які приєдналися до загальнонаціональних антиурядових протестів, спровокованих смертю під вартою 22-річної жінки Махси Аміні.

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РБК-Україна з посиланням на іранське видання Tasnim повідомляє, що вбиті в тому числі відповідали за поставку іранських дронів-камікадзе в Російську Федерацію.

Іранські дрони у війні Росії проти України: що відомо

Влітку Росія закупила у Тегерана тисячі одиниць бойових дронів "Shahed-136" і "Mohajer-6", які зараз застосовує для ударів по цивільних об'єктах.

У відповідь Україна позбавила посла Ірану акредитації і значно скоротила посольство Ірану в Києві. Крім того, Служба безпеки відкрила кримінальне провадження щодо поставки дронів.

За підрахунком ГУР, зараз до цілей в Україні долітають приблизно 30% запущених росіянами іранських дронів. Проте, підкреслює Кирило Буданов, РФ може запускати їх ще довго.

24 жовтня Росія різко скоротила удари по Україні іранськими дронами і ракетами. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що це може свідчити про виснаження запасів ракет і БПЛА у Кремля.

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