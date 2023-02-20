Йдеться про два бойові літаки - Tornado і Amx.

Італія може поставити Україні п'ять бойових літаків Tornado і Amx, однак не хоче робити це першою.

Як пише з посиланням на джерела італійське видання La Reppublica, йдеться про винищувачі Tornado і Amx.

Зазначається, що уряд Італії розглядає ідею проведення Міжнародної конференції з реконструкції України.

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Винищувач Tornado - що відомо

Ця модель була розроблена в 1970-х роках Panavia - спільною компанією ФРН, Італії та Британії. Ці винищувачі здатні нести до 9000 кг корисного навантаження, розвивають швидкість близько 2400 км/год на висоті 9 км і 1482 км/год біля поверхні.

Також вони можуть виконувати роль бомбардувальника, перехоплювати ворожу авіацію або придушувати ППО противника. На Tornado можна вішати західну зброю, зокрема, протирадіолокаційні ракети HARM (Україна навчилася запускати їх з Міг-29), ракети з лазерним наведенням Brimstone (їх дає Британія) або крилаті Storm Shadow.

AMX International AMX

Цей літак відноситься до класу штурмовиків. Його спільно розробили Італія та Бразилія. Бойове навантаження цього винищувача становить до 3800 кг різного озброєння. Італія використовує з цим літаком шестиствольну гармату M61A1 з 350 снарядами, а Бразилія - гармату DEFA 554.

Однак цей винищувач неодноразово потрапляв в авіакатастрофи через несправності. Однією з частих називають відмову двигуна, хоча є випадок, коли літак зруйнувався в повітрі.

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