Очікується, що в другій половині дня глава італійського уряду проведе прес-конференцію з Володимиром Зеленським.

У вівторок, 21 лютого, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні приїхала з довгоочікуваним візитом до Києва. Раніше повідомлялося, що чиновниця приїде в українську столицю з "подарунками" для ЗСУ.

За даними видання La Repubblica, Мелоні прибула до Києва близько полудня на поїзді, який в ніч на 21 лютого відправився з залізничного вокзалу Перемишля.

Очікується, що в рамках свого візиту до Києва прем'єр-міністр Італії відвідає найбільш постраждалі міста від російської агресії в Київській області Бучу та Ірпінь. Також у другій половині дня Мелоні дасть спільну прес-конференцію з президентом України Володимиром Зеленським.

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Відзначимо, що напередодні свого приїзду до Києва Мелоні також відвідала Польщу і поспілкувалася з главою уряду Матеушем Моравецьким та президентом Анджеєм Дудою. Тоді у своєму Twitter вона написала, що її візит до Варшави пройшов плідно.

Візит Джорджії Мелоні до Києва - чого очікувати

Про майбутній візит Мелоні до Києва італійські ЗМІ повідомили минулого тижня. Очікується, що в рамках своєї поїздки глава італійського уряду представить для України новий пакет військової допомоги з боку Італії.

Зокрема, мова йде про надання Києву системи протиракетної оборони SAMP-T. раніше Італія анонсувала, що збирається передати ці системи спільно з Францією. 13 січня 2023 року відповідне рішення про передачу систем SAMP-T схвалив італійський уряд.

Як раніше прокоментував глава французького Міноборони Себастьян Лекорню, системи SAMP-T здатні перехоплювати балістичні ракети РФ. Такі технічні можливості зброї особливо важливі для ЗСУ у протидії російській агресії.

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