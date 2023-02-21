Сьогодні світ почув від російського диктатора тільки чергову порцію пропаганди, каже італійський прем'єр.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зізналася, що сподівалася почути від російського диктатора Володимира Путіна в його посланні до Федеральних Зборів РФ 21 лютого щось про можливе припинення війни.

Однак замість цього диктатор продовжив брехати і озвучувати пропагандистські кліше, сказала Мелоні в коментарі газеті La Stampa під час її візиту в Україну.

"Частина мого серця сподівалася, що він скаже інші слова. ... Те, що ми почули сьогодні вранці, – це звичайна пропаганда, але факти інші. ... Він сказав, що працював на дипломатію, щоб уникнути конфлікту, але правда полягає в тому, що є той, хто є загарбником, і той, хто захищається. І парадокс полягає в тому, що той, хто є жертвою цієї агресії, все ще намагається представити мирний план", – сказала прем'єрка Італії.

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Вона наголосила, що Путін бреше, заявляючи, що є якийсь "український режим", з яким потрібно боротися.

"Він відповідальний за все це. Наратив Кремля проти Заходу і Києва – помилковий. Російська пропаганда каже, що тут, в Україні, є режим. І що вони хочуть звільнити український народ. Але я не бачу тут режиму, Я бачу народ, який просить уряд воювати з росіянами", – сказала прем'єр.

Візит прем'єра Італії Джорджі Мелоні в Україну

Вранці у вівторок, 21 лютого, прем'єр Італії Джорджа Мелоні прибула до Києва поїздом. Опісля вона відвідала Бучу та Ірпінь на Київщині, які постраждали від звірств російських окупантів.

Після вона повернулася до Києва, де запланована її зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Перед зустріччю з вона заявила журналістам, що має намір обговорити із Зеленським, що ще Італія може зробити для допомоги Україні.

Позиція Італія щодо війни в Україні

З моменту, як Мелоні стала прем'єром Італії (до речі, вона перша жінка на цій посаді) вона заявляла, що Рим підтримуватиме Київ у боротьбі з російськими окупантами.

Напередодні міністр закордонних справ Італії Антоніна Таяні заявив, що на громадян країни не впливає російська пропаганда, оскільки вони не дивляться російські телеканали і підтримують Україну. За його словами, "99% італійців підтримують Україну".

Країна зробила вагомий внесок у забезпечення України зброєю. Зокрема, Італія передала Україні німецькі Panzerhaubitze 2000 і РЗСО М270, гаубиці M109. Наприкінці грудня Зеленський повідомляв, що Італія готується передати системи ППО і пакет фінансової допомоги.

Італійське видання La Reppublica напередодні повідомляло, що Італія може поставити Україні п'ять бойових літаків Tornado і Amx, однак не хоче робити це першою.

А видання Il Fatto Quotidiano писало, що Мелоні під час візиту повідомить про пакет військової допомоги. Йдеться про постачання системи протиракетної оборони SAMP-T, яку Італія передає спільно з Францією, і іншу зброю.

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