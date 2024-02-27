Раніше ЗМІ писали, що ізраїльський виробник зброї постачав системи боротьби з БПЛА в Україну через Польщу.

Ізраїль планує надати Україні системи раннього попередження про повітряні атаки Росії.

Як повідомив постпред Ізраїлю в ООН Гілад Ердан, "Ізраїль працює над тим, щоб надати Україні системи раннього попередження про ракетні атаки і атаки безпілотників".

За його словами, в Ізраїлі "раді поділитися потенціалом з українськими друзями".

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Ердан також зазначив, що в перші дні після початку повномасштабного вторгнення Росії Ізраїль надіслав Україні понад 100 тонн гуманітарного обладнання. Крім того,"сотні українців отримали лікування в ізраїльських лікарнях і центрах реабілітації".

Ізраїль передавав Україні зброю через Польщу

У вересні 2022 року ЗМІ писали, що ізраїльський виробник зброї постачав системи боротьби з БПЛА в Україну через Польщу, відзначаючи, що продажі проводилися через Варшаву, щоб обійти відмову Тель-Авіва продавати передові озброєння Україні.

Повідомляється, що компанія поінформувала міністерство безпеки Ізраїлю про те, що продає зброю Польщі, хоча і зробила вигляд, що не знає, що остання потім передавала зброю Києву для використання проти Росії.

Ізраїль розгортає системи захисту від дронів уздовж своїх кордонів з Газою, Ліваном і Сирією і вважається світовим лідером в розробці технологій, в яких беруть участь кілька ізраїльських фірм - Israel Aerospace Industries, Elbit, MCTECH, Spear і Avnon Group.

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